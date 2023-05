SumUp, scopri le funzionalità smart del POS Solo

Sei alla ricerca di un nuovo POS pratico e funzionale per sostituire il tuo vecchio dispositivo? Con SumUp puoi avere un dispositivo leggero e portatile perfetto sia per effettuare pagamenti in mobilità che al tavolo. Hai mai sentito parlare del lettore di carte Solo? Grazie a questo dispositivo puoi avere la possibilità di accettare tutte le principali carte rendendo le procedure di pagamento semplici e intelligenti.

Tuttavia, se decidi di sottoscrivere un Conto Aziendale SumUp gratuito hai la possibilità di accedere ai tuoi incassi dopo un solo giorno e di avere una Mastercard aziendale gratuita e bonifici senza commissioni. Acquista il lettore di carte Solo a soli 79 euro e non dovrai pagare alcun costo mensile, ma solamente l’1,95% sulle transazioni. Se hai bisogno di ulteriori funzionalità puoi accompagnare il lettore di carte con una stampante portatile e stampare senza pensieri.

Avrai infatti a disposizione un piccolo dispositivo per stampare fino a 800 ricevute con una sola carica, ovunque tu sia. Puoi approfittare dell’offerta attualmente in corso che include stampante e lettore di carte: tutto a soli 129 euro. Non c’è alcuna commissione aggiuntiva o canone minimo mensile: come accennato, dovrai verserai solo una piccola commissione sulle transazioni dell’1,95% ogni volta che utilizzerai il tuo dispositivo.

Sei stanco di gestire tutti i pagamento e tenere il conto del senato? Con il POS Solo puoi approfittare di tutte le funzionalità smart del dispositivo e accedere ai tuoi fondi più velocemente con il conto Aziendale gratuito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.