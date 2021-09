Suncall: Mini PC con CPU Intel (COUPON SCONTO 40€)

Se sei alle prese con il rientro a scuola o in ufficio, oppure vuoi allestire una nuova postazione da dedicare al lavoro da remoto o all'intrattenimento domestico, hai preso in considerazione un Mini PC? Oggi ti proponiamo quello del marchio Suncall con caratteristiche e prestazioni adatte a soddisfare ogni esigenza degli studenti e quelle base nell'ambito della produttività: lo trovi su Amazon con un coupon sconto dal valore di 40 euro.

Questo Mini PC è un'ottima occasione su Amazon

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate: processore Intel Celeron J4125, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD mSATA da 128 GB per lo storage, WiFi dual band, Bluetooth 4.2, doppia uscita HDMI e una VGA per la connessione simultanea di tre monitor con supporto alla risoluzione 4K, porte USB 2.0 e USB 3.0, slot Ethernet e microfono. Puoi trovare tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato sul Mini PC di Suncall è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. Tutto questo, per oggi, al prezzo di soli 209,90 euro approfittando del coupon sconto da 40 euro messo a disposizione da Amazon: devi solo attivare la promozione con un click sulla casella in evidenza.. La disponibilità è immediata, così come la consegna con spedizione gratuita.