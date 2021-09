Doppia presa intelligente, sconto pazzesco

Quando lo sconto improvvisamente arriva al 67%, non resta che drizzare le antenne e farci un pensierino. Se sei incuriosito dalle prese intelligenti che ti consentono di controllare luci ed elettrodomestici da remoto, del resto, non puoi non notare questa coppia di smart plug Meross il cui prezzo è sceso decisamente al minor livello di sempre proprio in queste ore. Sfondando peraltro i minimi precedenti non di poco.

Smart plug: Meross, che prezzaccio!

42,99 euro il prezzo di listino; 26 euro il prezzo medio raggiunto negli ultimi mesi su Amazon; 21,24 euro il prezzo odierno conseguente ad un primo sconto del 51%; soltanto 16,24 euro il prezzo finale definitivo se si fa un semplice click per applicare il coupon di 5 euro disponibile proprio in queste ore.

Che il prezzo sia decisamente SUPER è chiaro, ma sarebbe poca cosa se non fosse che si tratta di un costo abbinato ad una smart plug particolarmente utile per molti motivi. Non solo è compatibile con Alexa, Google Home e IFTTT, ma non richiede alcun hub di collegamento (è sufficiente il Wifi) e può essere controllata da app Meross.

Intelligenza e risparmio

Non solo: oltre alla funzione timer per particolari scenari preimpostati, offre anche l'utilissima funzione di monitoraggio dei consumi. Insomma, basta utilizzare le due prese in più punti della casa alternativamente per capire in pochi giorni dove siano gli elementi che pesano di più sulla bolletta ed agire di conseguenza. Come noto, infatti, la bolletta elettrica è destinata ad aumentare del 40% durante il prossimo trimestre e risparmiare sui consumi può dunque offrire importanti vantaggi: un piccolissimo investimento può dunque far capire a qualsiasi famiglia dove stiano gli errori quotidiani più evidenti, dove si possa tentare di ridurre i Kwh e dove si possa agire con la smart plug per spegnere e riaccendere luci ed elettrodomestici per averli attivi solo nel momento dell'effettiva necessità.

Si infila la smart plug di Meross nella presa a muro, quindi si attacca la presa alla smart plug: si potrà così misurare il consumo di un aspirapolvere, quello di ricarica di uno smartphone o quello di un'abatjour lasciata accesa tutta la notte; si potrà accendere da remoto una lampada o spegnere ad una certa ora l'intera postazione PC.

Molte utilità in una coppia di dispositivi che possono essere acquistati ad un prezzo di bundle del tutto unico solo per poche ore. Ben difficile trovare altre unità di questa caratura ad un prezzo tanto conveniente, questo è certo. Se hai già intuito quali vantaggi possano offrirti queste prese intelligenti, allora sono già quasi a casa tua: basta un click.