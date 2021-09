Suncall Mini PC Stick Z8350: il computer da taschino

Torna con un doppio sconto, uno dei Mini PC più apprezzati per il suo formato estremamente compatto. Stiamo parlando del Mini PC Stick Suncall Z8350, un computer poco più grande di una chiavetta USB, ma capace di entrare semplicemente nel taschino della giacca.

Mini PC Stick Suncall Z8350: caratteristiche tecniche

Il processore che equipaggia il PC è un Intel Atom X5-Z8350 quad-core con una frequenza massima di 1,92GHz. A questo si affiancano 8GB di memoria RAM e 128GB eMMC per la memorizzazione dei dati. Nonostante le dimensioni estremamente ridotte, anche in questo caso è possibile espandere l’archiviazione di massa con una microSD fino a 128GB grazie allo slot integrato. Si tratta di una configurazione senza enormi pretese naturalmente, pensata per le attività di base come la navigazione web o i contenuti multimediali. Tuttavia, riesce comunque ad offrire delle buone prestazioni anche per le attività da ufficio come l’elaborazione di documenti con il pacchetto Office. Nel complesso, quindi, un valido alleato da avere sempre con sé sia per un utilizzo professionale, e ancor di più per lo studio.

Dal punto di vista della connettività non manca nulla. Le porte USB si limitano a 2, ma una di queste sfrutta il protocollo USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Non manca quindi la possibilità di effettuare rapidamente backup o riprodurre contenuti direttamente da una periferica esterna come hard disk o chiavette USB. L’uscita video, naturalmente, è una soltanto: HDMI integrata nel PC in grado di gestire display con una risoluzione massima di 4K. Chiudono la dotazione le connessioni wireless che includono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 4.2. In buona sostanza si tratta di un computer a tutti gli effetti, dalle buone prestazioni, e dal formato più compatto che si possa desiderare.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto di 35 euro, che si somma allo sconto preapplicato del 15%, il PC può essere acquistato su Amazon a soli 126,41 euro per un risparmio di ben 63,49 euro sul prezzo di listino.