Suncall PC Stick: con questo COUPON è un regalo

Piccolo, ma abbastanza potente per gestire le operazioni base della produttività e l'intrattenimento multimediale: il PC Stick di Suncall è la scelta giusta per chi vuol portare il proprio computer sempre con sé, addirittura in tasca, potendolo collegare in ogni momento a qualsiasi monitor o televisore. A renderlo ancora più conveniente è lo sconto complessivo di 63,99 euro sul prezzo di listino proposto oggi su Amazon, di cui approfittare semplicemente attivando il coupon promozionale da 40 euro.

Il PC Stick di Suncall con CPU Intel: guarda che prezzo

Queste le specifiche tecniche racchiuse nelle sue dimensioni ultra-compatte: processore quad core Intel Atom x5-Z8350, GPU Intel integrata, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, WiFi dual band, Bluetooth 4.2, lettore per microSD fino a 128 GB, porte USB 2.0 e 3.0, uscita video HDMI con pieno supporto alla risoluzione 4K. L'alimentazione avviene tramite cavo micro-USB. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza gratuita. Per tutte le altre informazioni puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Oggi il PC Stick di Suncall con CPU Intel e W10 Pro è acquistabile al prezzo di soli 95,91 euro invece di 159,90 euro come da listino. La disponibilità è immediata, così come la consegna a domicilio con spedizione gratuita gestita direttamente da Amazon: compralo ora, domani sarà a casa tua. Ci sono anche la versione 8/128 GB a 126,41 euro e quella 8/128 GB con ventola a 134,90 euro.