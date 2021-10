MateBook D15 con CPU Intel Core 11th: AFFARE -150€

Stop obbligato per chi è alla ricerca di un laptop di alto profilo, ma non vuol spendere troppo: oggi l'offerta di Amazon permette di acquistare la versione più recente di Huawei MateBook D15 approfittando di uno sconto di ben 150 euro sul listino, un ottimo portatile per la produttività, lo studio e l'intrattenimento, accessibile al prezzo minimo storico.

Il potente laptop di Huawei in SUPER SCONTO

Per capire quali sono le sue potenzialità è sufficiente dare uno sguardo alle specifiche tecniche: ampio display FullView da 15,6 pollici con pannello IPS, risoluzione Full HD e superficie antiriflesso, processore Intel Core i5-1135G7 di undicesima generazione, chip grafico Intel Iris Xe, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD (PCIe NVMe) da 512 GB per lo storage, WiFi 6, Bluetooth 5.1, webcam 720p con doppio microfono, altoparlanti stereo, porte USB 3.2, USB 2.0 e USB-C, uscita HDMI, jack audio da 3,5 mm, lettore di impronte digitali per l'autenticazione biometrica e batteria da 42 Wh con sistema di ricarica rapida. Se hai bisogno di altri dettagli, li trovi tutti nella scheda del prodotto.

Nulla è lasciato al caso nemmeno in termini di design, con uno spessore di soli 16,9 mm. Il sistema operativo preinstallato su Huawei MateBook D15 è Windows 10 con possibilità di aggiornamento gratuito a Windows 11 non appena disponibile. Oggi hai la possibilità di allungare le mani sul laptop al prezzo di 699 euro invece di 849 euro come da listino. La consegna è immediata con spedizione gratuita e curata direttamente da Amazon.