Xbox Series S+FIFA 22: assist a porta vuota (-21% su Amazon)

Sai che giorno è oggi? È il giorno di FIFA 22. Il titolo di EA Sports fa il suo debutto ufficiale in queste ore, portando con sé il nuovo gameplay potenziato dalla HyperMotion Technology per un realismo migliorato. Che ne dici di giocarlo in versione next-gen? Puoi farlo approfittando del bundle che riunisce la console Xbox Series S e la simulazione calcistica, proposto su Amazon al 21% di sconto sul prezzo di listino.

FIFA 22 e Xbox Series S insieme, in sconto: che bundle!

La piattaforma e il codice per scaricare il titolo, insieme. Includo ovviamente anche il controller wireless progettato per un'esperienza di gioco senza compromessi, evoluzione del modello precedente in termini di ergonomia, design, autonomia e funzionalità. Tutti gli altri dettagli sulla promozione sono consultabili nella scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di far tua la console next-gen di casa Microsoft, la potente Xbox Series S, in bundle con la simulazione calcistica per eccellenza FIFA 22 nella sua versione più evoluta, al prezzo di soli 299,99 euro invece di 279,98 euro come da listino. La disponibilità è immediata, così come la consegna a domicilio con spedizione gratuita gestita da Amazon, ma fino all'esaurimento delle scorte: la compri ora, ci giochi per tutto il weekend.