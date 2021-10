BMAX, tablet Android: quando il coupon fa la differenza

Tutto dipende da ciò che si cerca in un tablet. Non sempre deve diventare una postazione di lavoro (anzi, succede raramente) e il più delle volte è anzi una mera interfaccia di navigazione, intrattenimento, funzionalità “second screen” davanti alla tv, mail e altre funzionalità perlopiù disimpegnate e scarsamente esigenti. Spesso e volentieri, inoltre, il tablet va a finire nelle mani dei più piccoli ed aver affrontato un investimento low-cost fa sicuramente la differenza. In tutti questi casi un tablet da 149,99 euro ha solitamente tutti gli ingredienti necessari per affrontare più che dignitosamente queste sfide. Se poi improvvisamente un coupon ti regala 30 euro ulteriori, l'occasione è servita a 119,99 euro e non ti resta che metterla rapidamente nel carrello.

BMAX, il coupon e gli altri dettagli

Il tablet è un BMAX da 10 pollici basato su Android. 4GB di RAM, 64GB di memoria interna (espandibile), processore ARM Cortex A75/A55. La definizione dello schermo arriva ad una Full HD 1920×1200 con touch induttivo a 10 punti. La scocca è color grigio “space grey” con spessore pari a 9 millimetri per 550 grammi di leggerezza. La batteria è pari a 6000 mAh per 7-8 ore di autonomia in riproduzione video continuativa.

Prima di acquistare un tablet occorre riflettere sull'utilità effettiva che avrà nelle proprie abitudini. Le grandi dimensioni del display degli smartphone, infatti, hanno compresso i margini d'azione dei tablet portando questi ultimi a funzioni sempre più legate all'intrattenimento. I tablet “da lavoro” hanno costi ben più elevati, dovendo affrontare in molti casi sfide ben più probanti. Per un tablet da casa, invece, prezzo e coupon fanno la differenza:

Bastano un click per assicurarsi i 30 euro di sconto ed un click ulteriore per portarlo nel carrello. Ancor meno di un Fire HD delle stesse dimensioni, per il quale il coupon non è invece disponibile.