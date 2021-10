Un lettore Carta d'Identità Elettronica è indispensabile; guarda questo

Sempre più servizi pubblici sono accessibili online attraverso documenti come la Carta d'Identità Elettronica, anche da chi ancora non si è dotato di SPID. Per sfruttare questa modalità di autenticazione a Fascicolo Sanitario Elettronico, Cassetto, INPS ecc. è necessario dotarsi di un apposito lettore: oggi segnaliamo il modello Identiv uTrut 3700 F, consigliato da Amazon e acquistabile con una spesa contenuta.

Carta d'Identità Elettronica: il lettore per i servizi online della PA

Pienamente compatibile con la CIE 3.0 (la versione più aggiornata del documento), così come con tutte le schede NFC e RFID, si collega tramite cavo USB al computer garantendo il pieno supporto a Windows, macOS, Linux e Android. Incluse nella confezione le semplici istruzioni per l'utilizzo. Una volta configurato il dispositivo, sarà sufficiente avvicinare la Carta d'Identità Elettronica per eseguire l'accesso. Puoi trovare tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di comprare uTrust 3700 F di Identiv per leggere la Carta d'Identità Elettronica e le altre tessere NFC al prezzo di 46,20 euro con disponibilità immediata e spedizione gratuita gestita direttamente da Amazon: lo acquisti adesso, domani sarà a casa tua.