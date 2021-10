Suncall Series Z8350: 120 euro per il Mini PC Intel quad-core 8/128GB

In questo articolo ti riportiamo un’offerta sensazionale su un Mini PC decisamente interessante. Si tratta del Suncall Series Z8350, un computer dalla dotazione hardware convincente, al minimo storico oggi su Amazon, per quello che rappresenta un vero e proprio affare.

Mini PC Suncall Series Z8350: caratteristiche tecniche

La CPU che alimenta il computer è un Intel Atom Z8350, un processore quad-core con una frequenza massima di 1,92GHz. A questo si affiancano 8GB di memoria RAM e 128GB eMMC di spazio per la memorizzazione dei dati. Ovviamente la memoria di massa può essere espansa, sia attraverso una microSD fino a 128GB, sia con l’aggiunta di un disco HDD/SSD da 2,5 pollici fino a 2TB. Si tratta di una configurazione senza enormi pretese, ma piuttosto prestante per le attività quotidiane. Che tu voglia elaborare documenti con il pacchetto Office, piuttosto che navigare o godere dei contenuti multimediali, il Series Z8350 è un alleato impeccabile. Un’ottima alternativa anche ai TV box, unendo lo streaming di Netflix, Prime Video e Disney+, alla versatilità di un vero e proprio computer.

Dal punto di vista della connettività c’è tutto ciò che serve per la casa o l’ufficio. Le porte USB sono 4, di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Le uscite audio/video sono due, una HDMI e l’altra VGA, che consentono di collegare contemporaneamente 2 monitor con una risoluzione massima di 4K. Presente, naturalmente, la porta RJ45 Gigabit LAN che fornisce le migliori prestazioni di rete attraverso la connessione via cavo ethernet. Chiudono la dotazione le reti wireless che includono il Wi-Fi dual band e il Bluetooth 4.2. Considerando il prezzo, parliamo di una macchina decisamente prestante, ideale sia a casa che in ufficio per ridurre al minimo l’ingombro.

Grazie ad uno sconto preapplicato del 15%, che si somma al coupon da 30 euro attivabile dalla pagina, il Suncall Series Z8350 è acquistabile su Amazon a soli 122,91 euro, per un risparmio di ben 57 euro sul prezzo di listino.