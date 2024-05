Suno raccoglie 125 mln di dollari per l'AI che compone musica

La startup Suno, all’avanguardia nello sviluppo di intelligenza artificiale per la musica, ha appena ottenuto un finanziamento record di 125 milioni di dollari. Si tratta di un investimento “sostanzioso”, che proietta Suno in pole position nell’applicazione dell’AI al settore musicale. L’iniezione di capitali servirà a finanziare la visione di Suno: rivoluzionare il modo in cui la musica viene creata, ascoltata e monetizzata grazie alle tecnologie AI.

Fondata da Mikey Shulman, un ex dottorando in fisica di Harvard diventato imprenditore musicale, Suno si è rapidamente distinta come un astro nascente nel mondo dell’intelligenza artificiale generativa per la musica. La sua piattaforma innovativa consente a chiunque di creare canzoni originali semplicemente inserendo testi o richieste testuali, mentre l’IA genera melodie, armonie e composizioni complete in risposta.

Democratizzare la creazione musicale

La missione di Suno è chiara: rendere accessibile a tutti la creazione musicale e liberare la creatività insita in ognuno. Con questo nuovo investimento, l’azienda mira ad accelerare lo sviluppo della propria tecnologia AI, ampliare la propria portata e dare la possibilità a un miliardo di persone in tutto il mondo di esprimersi attraverso la musica.

Il round di finanziamento, guidato da importanti società di venture capital, testimonia l’enorme potenziale dell’AI nel settore musicale e la fiducia degli investitori nella capacità di Suno di guidare questa trasformazione.

Sfide sul fronte del copyright

Tuttavia, l’ascesa di Suno si inserisce in un acceso dibattito sull’uso di registrazioni musicali protette da copyright per addestrare modelli di intelligenza artificiale senza il consenso esplicito degli artisti e dei titolari dei diritti. Sebbene i dettagli sui dati di addestramento di Suno non siano stati divulgati, i risultati ottenuti dalla piattaforma hanno mostrato somiglianze sorprendenti con canzoni popolari, sollevando interrogativi su potenziali violazioni del copyright.

Nonostante queste preoccupazioni, il fondatore Mikey Shulman rimane ottimista sulla capacità di Suno di collaborare con l’industria musicale per creare un ecosistema sostenibile ed equo per la musica generata dall’AI.

Il futuro della musica con l’integrazione dell’AI

L’impatto del successo di Suno va ben oltre l’azienda stessa. L’industria musicale si trova ad affrontare un cambiamento di paradigma che mette in discussione le nozioni tradizionali di arte, originalità e giusta remunerazione per i musicisti. Emergono proposte come la creazione di un “mercato delle licenze dell’AI” e leggi come il No Frauds Act e il No AI Act per salvaguardare i diritti degli artisti in questo nuovo panorama.