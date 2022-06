Suona il citofono, 58 suonerie diverse e ZERO fili: la scoperta a 15€

Vuoi aggiungere un secondo citofono in casa o il primo che hai non funziona sempre bene? Risolvi spendendo solamente 15€ su Amazon e montando questo campanello senza fili che non ne perde mai una. Anzi, quelle interruzioni inaspettate alla porta te le fa amare.

Personalizzabile e installabile anche all’esterno, è un acquisto semplice e che non ti richiede niente ma ti risolve un grosso problema in casa. Collegati ora su Amazon e approfittane, la promozione non durerà per sempre.

Zero costi di spedizione con i servizi Prime attivi, il pacco arriva subito e gratuitamente a casa.

Campanello senza fili: il tuo citofono è storia vecchia

Capita di dover avere l’esigenza di cambiare citofono, ma se non hai la voglia o il tempo di chiamare qualche professionista, spendi anche meno e portati a casa questo campanello senza fili.

Ha un raggio d’azione di 300 metri quindi lo puoi mettere praticamente dove vuoi in casa e la parte da fissare all’esterno è creata appositamente per resistere a intemperie ma anche ad acqua e cose del genere.

Lo personalizzi come vuoi, sai? Non solo alzi o abbassi il volume ma hai ben 58 suonerie a portata di mano. Classico BIP BIIIP odioso addio, da oggi chi ti citofona può annunciarsi anche a suon di tromba se ti fa piacere.

Insomma, un sistema economico, funzionale e funzionante soprattutto. Ora su Amazon a 15,28€ grazie allo sconto in corso, approfittane prima che sia troppo tardi. Come ti dicevo, le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.