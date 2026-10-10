 Suono di qualità, IP54 e 10 ore di autonomia: JBL Wave Flex 2
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Suono di qualità, IP54 e 10 ore di autonomia: JBL Wave Flex 2

Gli auricolari Bluetooth JBL Wave Flex 2 garantiscono un suono eccezionale sia per musica che per chiamate, 10 ore di autonomia e impermeabilità.
Suono di qualità, IP54 e 10 ore di autonomia: JBL Wave Flex 2
Tecnologia Audio Hifi
Gli auricolari Bluetooth JBL Wave Flex 2 garantiscono un suono eccezionale sia per musica che per chiamate, 10 ore di autonomia e impermeabilità.
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JBL Wave Flex 2: un audio magnifico per tutto il giorno

Gli auricolari Bluetooth JBL Wave Flex 2 hanno il potente suono JBL Pure Bass che garantisce un audio molto fedele e preciso. In più con Smart Ambient puoi controllare ciò che vuoi sentire all’esterno e parlare con chi ti sta vicino senza per forza togliere gli auricolari. La cancellazione attiva del rumore invece ti permette di ascoltare la musica in qualsiasi posto senza niente che ti disturbi. E puoi regolare il volume e accedere a diverse impostazioni toccando gli auricolari.

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I 4 microfoni di cui sono dotati, 2 per ogni auricolare, garantiscono una ricezione della voce senza disturbi e quindi chi ti ascolta riuscirà a sentirti perfettamente. Potrai anche usarli per fare sport, grazie alla loro resistenza all’acqua e alla polvere con la certificazione di grado IP54, mentre la custodia ha una protezione di grado IPX2. Puoi collegarle velocemente a due dispositivi con la connessione multipoint e quindi passare da uno all’altro in modo rapido. Invece l’autonomia arriva a 10 ore con una singola ricarica e 30 ore con la custodia.

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Pubblicato il 10 ott 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
10 ott 2026
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