Suono di qualità, IP54 e 10 ore di autonomia: JBL Wave Flex 2

Di auricolari wireless ce ne sono davvero tantissimi in commercio e oggi ti segnaliamo una delle migliori promozioni del momento. Se vai subito su Amazon potrai aggiudicarti i JBL Wave Flex 2 a 54,99 euro, invece che 79,99 euro.

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JBL Wave Flex 2: un audio magnifico per tutto il giorno

Gli auricolari Bluetooth JBL Wave Flex 2 hanno il potente suono JBL Pure Bass che garantisce un audio molto fedele e preciso. In più con Smart Ambient puoi controllare ciò che vuoi sentire all’esterno e parlare con chi ti sta vicino senza per forza togliere gli auricolari. La cancellazione attiva del rumore invece ti permette di ascoltare la musica in qualsiasi posto senza niente che ti disturbi. E puoi regolare il volume e accedere a diverse impostazioni toccando gli auricolari.

I 4 microfoni di cui sono dotati, 2 per ogni auricolare, garantiscono una ricezione della voce senza disturbi e quindi chi ti ascolta riuscirà a sentirti perfettamente. Potrai anche usarli per fare sport, grazie alla loro resistenza all’acqua e alla polvere con la certificazione di grado IP54, mentre la custodia ha una protezione di grado IPX2. Puoi collegarle velocemente a due dispositivi con la connessione multipoint e quindi passare da uno all’altro in modo rapido. Invece l’autonomia arriva a 10 ore con una singola ricarica e 30 ore con la custodia.

Goditi la musica e le chiamate nel migliore dei modi con questi straordinari auricolari wireless. Vai adesso su Amazon e acquista i tuoi JBL Wave Flex 2 a 54,99 euro, invece che 79,99 euro. Se concludi l’ordine ora li riceverai a casa entro pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.