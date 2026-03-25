Suono superiore a prezzo stracciato con gli Auricolari Nothing Ear (a)

Basta spendere una fortuna per acquistare un paio di auricolari quando puoi ottenere un suono superiore a prezzo stracciato ascoltando la tua musica preferita con i Nothing Ear (a). Cosa aspetti? Li trovi in offerta su Amazon a soli 89 euro! Si tratta di un’occasione incredibilmente vantaggiosa. Con meno di 90 euro ti assicuri un prodotto dal design eccellente, curato nei minimi particolari, e dalla qualità pazzesca.
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Nothing Ear (a) Cuffie bluetooth con Cancellazione Attiva del Rumore fino a 45 dB, Audio Hi-Res con LDAC e fino a 42.5 ore di ascolto – Giallo
Grazie alla pratica ed elegantissima custodia di ricarica, questi auricolari assicurano fino a 45 ore di ascolto totali. Dotati di Cancellazione Attiva del Rumore Intelligente, i Nothing Ear (a) possono eliminare qualsiasi disturbo fino a 45 dB, controllando automaticamente eventuali perdite di rumore tra l’auricolare e il condotto uditivo. I potenti driver da 11 mm assicurano una maggiore ampiezza del suono e una diffusione più nitida del suono stesso.
Scegli tra 3 livelli di cancellazione del rumore in base alla situazione. Effettua chiamate ultra nitide grazie al nuovo microfono per la conversazione e una presa d’aria extra sullo stelo per il passaggio del vento. Con ChatGPT integrato, interpelli l’intelligenza artificiale senza dover mettere mano ai tuoi dispositivi. Ordina ora gli Auricolari Nothing Ear (a) a soli 89 euro!