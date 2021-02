Nella notte tra domenica e lunedì andrà in scena l’evento sportivo dell’anno, il più atteso negli Stati Uniti e capace di calamitare l’attenzione del mondo intero, il Super Bowl 2021. La 55esima finale del campionato NFL (Super Bowl LV) vedrà affrontarsi i Kansas City Chiefs e Tampa Bay Buccaneers sul terreno del Raymond James Stadium di Tampa, in Florida. Oltreoceano andrà in onda su CBS: sarà possibile seguirla in diretta streaming anche dall’Italia, con commento originale e tutti gli extra di rito semplicemente affidandosi a una VPN.

Super Bowl: VyprVPN per guardare la diretta CBS

Non si tratterà di un Super Bowl come tutti gli altri, anzitutto per l’assenza quasi totale del pubblico: solo un terzo circa degli oltre 65.000 posti verrà occupato dai tifosi. Previsto anche un Halftime Show con l’esibizione del cantante canadese The Weeknd già vincitore di un Grammy. Con uno strumento come VyprVPN si è certi di non perdere alcun momento del live. In programma anche un pre-show con Miley Cyrus. A cantare l’inno nazionale saranno invece Jazmine Sullivan ed Eric Church.

Concentrandosi sul match vero e proprio, i bookmaker danno favorita la franchigia di Kansas per via del dominio esercitato durante tutta la regular season, nonostante le buone performance fatte registrare da Tampa nell’ultima parte della stagione, il recupero del quarterback Tom Brady e il “fattore campo” (la squadra gioca nello stadio di casa).

VyprVPN mette a disposizione abbonamenti da 1,66 dollari al mese (1,38 euro al mese) con la possibilità di chiedere un rimborso completo della somma entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Sono accettati tutti i metodi di pagamento elettronico più diffusi, compresi PayPal e carte di credito.