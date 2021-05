Super Cashback, classifica transazioni al 7 maggio: numeri e grafici

Ormai nel cuore del penultimo mese di questa fase, la corsa al Super Cashback prosegue su ritmi sostenuti. Diamo uno sguardo ai numeri di oggi, aggiornati al 7 maggio 2021, per capire come si sta muovendo la classifica che a fine giugno assegnerà l’ambito bonus extra previsto dal Cashback di Stato.

Super Cashback: quante transazioni servono?

Doveroso precisare che le stime e i dati riportati in questo articolo potrebbero essere rivisti nel corso della giornata: gli update mostrati dall’applicazione IO si susseguono con una cadenza non regolare. Ad ogni modo, in questo momento sono necessarie 340 transazioni per posizionarsi all’ultimo dei 100.000 slot disponibili. L’incremento registrato nell’ultima settimana è stato importante.

Con un semplice calcolo risultano 2,68 spese quotidiane, prendendo in considerazione l’intera durata dell’iniziativa, dall’1 gennaio a oggi. Guardando indietro, il 7 aprile erano 2,26, il 7 marzo 2,02 e il 7 febbraio 1,58.

Sulla base di questi numeri possiamo azzardare una previsione a fine giugno, sempre analizzando l’intero semestre: serviranno almeno 485 spese, ma è del tutto probabile una ulteriore accelerazione da qui in avanti.

Nel grafico qui sotto riportiamo invece i volumi minimi di transazioni generate per la posizione 100.000 nei primi quattro mesi dell’anno. Quella relativa a maggio è una proiezione basata sui numeri della settimana lasciata alle spalle.

Come sempre, va sottolineato che si tratta di conteggi indicativi, poiché per la corretta e definitiva registrazione dei pagamenti possono trascorrere diversi giorni. Chi avrà diritto ai 1.500 euro li riceverà entro fine agosto sul proprio conto corrente, all’IBAN indicato, insieme al rimborso del 10% sulle spese effettuate nei negozi (quest’ultimo fino a un massimo di 150 euro).

In tema di furbetti, coloro che generano un gran numero di transazioni ravvicinate con importi irrisori prendendo di mira soprattutto i benzinai, abbiamo pubblicato ieri su queste pagine un’analisi del fenomeno, per capire (in base alle informazioni disponibili) se e quanto peserà sull’assegnazione del Super Cashback.