Super Cashback, classifica transazioni 23 giugno: i numeri

Ancora pochi giorni a disposizione per la corsa al Super Cashback: tra una settimana esatta il primo semestre dell'iniziativa arriverà a conclusione, portando così 100.0000 cittadini ad allungare le mani sull'ambito bonus extra previsto dal programma Cashback di Stato. È giunto il momento di dare uno sguardo alle ultime evoluzioni della classifica con gli aggiornamenti di oggi, mercoledì 23 giugno.

Super Cashback: quante transizioni servono?

Il dato che più balza all'occhio è quello che fissa in 658 il numero delle transazioni necessarie per piazzarsi in modo temporaneo all'ultima delle posizioni utili. Il grafico qui sotto mostra l'accelerazione registrata nell'ultimo periodo, in particolare dalla metà di aprile in poi.

Considerando l'intero periodo (dall'1 gennaio in avanti), la media delle spese quotidiane sale a 3,78. Se ci si limita invece al mese di giugno, sale addirittura a 8,26. Lecito attendersi un ulteriore aumento, seppur contenuto per via della scadenza ormai imminente.

Per capire quante spese serviranno, calcolatrice alla mano, possiamo cimentarci in una previsione a fine giugno: i numeri attuali dicono 684, ma è del tutto probabile che si arriverà a toccare e oltrepassare la soglia delle 700 unità.

Nell'ultimo grafico sono raffigurati i volumi dei pagamenti mensili eseguiti da chi si è piazzato alla posizione 100.000: sono stati 43 a gennaio, 68 a febbraio, 90 a marzo, 103 in aprile e 164 a maggio, in un continuo crescendo. La stima dice 248 a giugno.

Chi avrà diritto ai 1.500 euro del Super Cashback riceverà l'importo sul proprio conto corrente tramite bonifico, entro la fine di agosto. Il denaro sarà accreditato insieme al rimborso del 10% sulle spese effettuate nei negozi, quest'ultimo per una cifra massima di 150 euro. I 100.000 fortunati avranno così modo di mettersi in tasca fino a 1.650 euro in un sol colpo.

L'unico nodo ancora da sciogliere è quello relativo alle misure di penalizzazione attuate nei confronti dei furbetti, i partecipanti che pur di guadagnare posizioni generano parecchie microtransazioni ravvicinate, prendendo di mira soprattutto i benzinai. Il giro di vite andrà a modificare la composizione finale della classifica? Ricordiamo che quella definitiva sarà resa nota il 10 luglio, una volta conteggiati tutti i movimenti.