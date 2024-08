Super-compatto e potentissimo: questo VENTILATORE Philips a 61€ è perfetto!

È arrivato il momento di dire addio al tuo vecchio ventilatore? Beh, è il tuo giorno preferito poiché il modello a torre Philips Serie 5000, davvero ottimo per chi ha poco spazio a disposizione, crolla a 61,99€ grazie al corposissimo ribasso del 38%!

Tutte le caratteristiche del ventilatore Philips

Con il suo design a torre, il ventilatore è in grado di distribuire l’aria in modo uniforme e costante, raggiungendo fino a 2230 m³/h. Questo significa che anche le stanze più ampie possono essere rinfrescate in pochissimo tempo, rendendolo perfetto per ogni stanza. E nonostante la sua potenza, è estremamente silenzioso!

Ovviamente, avrai modo per personalizzare il tutto con tre velocità e altrettante modalità di funzionamento, potendo scegliere esattamente l’intensità e il tipo di flusso d’aria che desideri. Che tu preferisca una brezza leggera e delicata o un getto d’aria più deciso per combattere il caldo estivo, ha sempre l’impostazione giusta per te, selezionabile anche grazie al telecomando incluso!

Una delle sue chicche è sicuramente la funzione di aromaterapia integrata. Inserendo qualche goccia del tuo olio essenziale preferito nel diffusore del ventilatore, potrai riempire l’ambiente di fragranze rilassanti, creando un’atmosfera piacevolmente profumata (magari prima dell’arrivo degli ospiti).

Come tutti i prodotti Philips, anche questo ventilatore è stato sottoposto a oltre 110 test per garantirne le massime prestazioni e la durata nel tempo. Puoi quindi contare su un dispositivo che non ti deluderà, stagione dopo stagione, mantenendo intatta la sua efficienza e assicurandoti un comfort costante.

Fai tuo questo incredibile ventilatore a torre targato Philips per soli 61,99€, anziché gli originari 99,99€!