Super Coupon sul potente Mini PC di CHUWI: -300€

Basta un click (o un tap sul display dello smartphone) per acquistare CHUWI RZBOX al suo prezzo minimo storico. L’offerta proposta oggi da Amazon permette infatti di allungare le mani sul Mini PC approfittando di un super coupon dal valore di 190 euro che, in abbinato allo sconto applicato in automatico, riduce la spesa finale si ben 300 euro rispetto al listino. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft.

CHUWI RZBOX: sconto totale di 300€ sul Mini PC

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche da top di gamma integrate: processore octa core AMD Ryzen 7 5800H con architettura Zen 3 e GPU AMD Radeon Vega 8, 16 GB di RAM DDR4 (espandibili fino a 64 GB), SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati (espansibile con SSD M.2 NVMe fino a 2 TB), moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless, due slot Ethernet, tre USB Type-A e una Type-C, due jack audio, uscite video HDMI 2.0, DisplayPort e VGA per il collegamento simultaneo a più monitor con supporto alla risoluzione 4K. Per altri dettagli consultare la scheda del prodotto

Nell’immagine qui sotto, una postazione desktop allestita con CHUWI RZBOX, adatta per la produttività, per lo studio, per la navigazione oppure per l’intrattenimento multimediale o videoludico. Altre sono visibili nella descrizione completa.

Al prezzo finale di sli 399 euro invece di 699 euro come da listino, con uno sconto totale di 300 euro, CHUWI RZBOX è davvero un affare da non lasciarsi sfuggire, considerando le caratteristiche integrate.

Vale infine la pena segnalare la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno garantita dalla rete logistica di Amazon. Chi sceglie di effettuare subito l’ordine riceverà il Mini PC direttamente a casa già domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.