 Super Fibra: l’offerta WindTre con 12 mesi di Amazon Prime
La nuova Super Fibra WINDTRE offre connessione ultraveloce fino a 2,5 Gbps, modem Wi-Fi 7 incluso, chiamate illimitate e 12 mesi di Amazon Prime nel prezzo.
Film in streaming, videochiamate, smart working e domotica: oggi la connessione deve stare al passo con la vita digitale. Con Super Fibra di WindTre, navighi fino a 2,5 Gbps, sfrutti un modem Wi-Fi 7 per una copertura totale e hai Amazon Prime gratis per un anno — tutto in un’unica offerta a soli 24,99 € al mese. E l’attivazione è gratuita, solo online.

Modem Wi-Fi 7: stabilità e copertura senza precedenti

Il nuovo modem Wi-Fi 7 incluso nell’offerta rappresenta il cuore tecnologico della connessione WINDTRE. Rispetto alle generazioni precedenti, garantisce minori interferenze, latenza ridotta e una copertura uniforme in tutta la casa, anche su più piani. È possibile collegare fino a 256 dispositivi contemporaneamente, mantenendo prestazioni elevate su ogni device.

Inoltre, tramite l’app WINDTRE, è possibile monitorare la rete, gestire i dispositivi connessi e controllare da remoto la linea. Un sistema intelligente che rende la gestione della casa digitale semplice e intuitiva, anche per chi lavora o studia in smart working.

Amazon Prime per 12 mesi incluso

Con Super Fibra, WINDTRE include 12 mesi di abbonamento ad Amazon Prime, sia per i nuovi clienti sia per chi possiede già un account Amazon. Oltre alle spedizioni rapide e illimitate, gli utenti potranno accedere a Prime Video, dove sono disponibili i migliori match della UEFA Champions League, film, serie TV e giochi per PC da scaricare.

Chiamate e GIGA illimitati per tutta la famiglia

L’offerta comprende chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali, senza costi aggiuntivi. Inoltre, se in famiglia sono presenti SIM WINDTRE, tutti potranno usufruire di GIGA illimitati, sfruttando al massimo la sinergia tra connessione fissa e mobile.

Attiva online e risparmia

La promozione è disponibile solo online a 24,99 € al mese (anziché 30,99 €) con attivazione gratuita. Il costo del modem Wi-Fi 7 (5,99 €/mese per 48 mesi) è già incluso nel prezzo complessivo. In caso di disdetta, verranno applicate le condizioni previste per la chiusura della linea. Per conoscere l’offerta completa di WindTre clicca qui.

Pubblicato il 30 ott 2025

30 ott 2025
