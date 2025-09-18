Super Fibra WindTre: attivazione gratis e modem Wi-Fi 7 incluso

Immagina di dover guardare la tua serie preferita, partecipare a una riunione di lavoro o scaricare un file importante… e la connessione ti abbandona proprio sul più bello. Fastidioso, vero? La soluzione è semplice: affidarsi a WindTre Super Fibra, l’offerta che porta nelle case velocità, stabilità e tanti vantaggi esclusivi.

Con l’attivazione online, i nuovi clienti possono avere Super Fibra a soli 24,99€ al mese, con Amazon Prime incluso, telefonate illimitate e un moderno Modem Wi-Fi 7 già compreso nel prezzo. E l’attivazione? È completamente gratuita. Se sei già cliente mobile WindTre, la convenienza cresce: la promozione scende a 22,99€ al mese, con in più GIGA illimitati sulle tue SIM e naturalmente tutti gli altri benefit compresi nell’offerta.

Perché scegliere Super Fibra WindTre

Velocità fino a 2,5 Gbps : ideale per chi lavora da remoto, per famiglie numerose che usano più dispositivi o per chi ama il gaming e lo streaming in alta definizione.

Modem Wi-Fi 7 incluso : tecnologia di ultima generazione che assicura copertura estesa e connessione stabile anche negli angoli più lontani della casa.

Perfetta per la smart home : colleghi facilmente TV, console, PC, smartphone e dispositivi domotici, senza costi nascosti o configurazioni complicate.

Wi-Fi Calling : effettui e ricevi chiamate anche dove il segnale tradizionale non arriva, sfruttando la rete Wi-Fi. Una funzione indispensabile per chi vive in zone poco coperte.

Un’unica spesa, zero pensieri: se hai una SIM WindTre, unisci la connessione di casa ai GIGA illimitati in mobilità, per restare connesso ovunque senza limiti.

Con WindTre non si parla solo di fibra, ma di un’esperienza digitale completa, veloce e affidabile. Controlla subito la copertura nella tua zona e scopri quanto è semplice portare in casa tua una connessione davvero super.