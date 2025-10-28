 Super Fibra di WindTre: connettività top e 12 mesi di Amazon Prime
Con Super Fibra di WindTre navighi fino a 2,5 Gbps, con modem Wi-Fi 7, chiamate illimitate, GIGA senza limiti e 12 mesi di Amazon Prime inclusi.
Con la nuova offerta Super Fibra di WindTre, la tua rete di casa raggiunge prestazioni elevate grazie alla fibra ottica fino a 2,5 Gigabit al secondo. 
L’offerta è attivabile solo online a 24,99 € al mese, con attivazione gratuita e modem Wi-Fi 7 incluso nel prezzo. In più, hai 12 mesi di Amazon Prime inclusi, per guardare le migliori partite della UEFA Champions League, film, serie TV e usufruire di spedizioni rapide e gratuite.

Scopri l’offerta di WindTre

Tutti i vantaggi in un’unica offerta

Super Fibra non è solo velocità: è un pacchetto completo pensato per semplificare la vita digitale, con un prezzo promozionale di 24,99 € al mese (invece di 30,99 €), solo per attivazioni online. L’attivazione è gratuita e il modem Wi-Fi 7 è già incluso nel costo complessivo dell’offerta.

  • Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili in Italia.

  • GIGA illimitati sulle SIM WINDTRE di casa, per navigare senza limiti anche in mobilità.

  • 12 mesi di Amazon Prime inclusi, con accesso a film, serie, partite della UEFA Champions League, consegne rapide e giochi per PC.

Un’offerta completa, perfetta per tutta la famiglia, con prestazioni garantite e senza sorprese in bolletta.

Wi-Fi 7: la nuova frontiera della connettività domestica

Il modem Wi-Fi 7 incluso è progettato per offrire una copertura più ampia e connessioni più stabili in ogni stanza. Puoi collegare fino a 256 dispositivi contemporaneamente, gestire tutto da remoto tramite app WINDTRE e contare su un’assistenza dedicata.
In più, grazie alla funzione Wi-Fi Calling, puoi telefonare anche nelle aree dove il segnale mobile è debole, sfruttando la rete domestica senza costi aggiuntivi.

Un’unica soluzione per connettività, energia e servizi

WINDTRE punta sulla semplicità: con Super Fibra puoi gestire connessioni, energia e assicurazioni da un unico operatore affidabile. L’offerta è disponibile nelle città coperte da FTTH (Fiber To The Home), con trasparenza totale sui costi e assistenza continua.

Per conoscere l’offerta completa di WINDTRE clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 ott 2025

Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
28 ott 2025
Link copiato negli appunti