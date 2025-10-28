Super Fibra di WindTre: connettività top e 12 mesi di Amazon Prime

Con la nuova offerta Super Fibra di WindTre, la tua rete di casa raggiunge prestazioni elevate grazie alla fibra ottica fino a 2,5 Gigabit al secondo.

L’offerta è attivabile solo online a 24,99 € al mese, con attivazione gratuita e modem Wi-Fi 7 incluso nel prezzo. In più, hai 12 mesi di Amazon Prime inclusi, per guardare le migliori partite della UEFA Champions League, film, serie TV e usufruire di spedizioni rapide e gratuite.

Tutti i vantaggi in un’unica offerta

Super Fibra non è solo velocità: è un pacchetto completo pensato per semplificare la vita digitale, con un prezzo promozionale di 24,99 € al mese (invece di 30,99 €), solo per attivazioni online. L’attivazione è gratuita e il modem Wi-Fi 7 è già incluso nel costo complessivo dell’offerta.

Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili in Italia.

GIGA illimitati sulle SIM WINDTRE di casa, per navigare senza limiti anche in mobilità.

12 mesi di Amazon Prime inclusi, con accesso a film, serie, partite della UEFA Champions League, consegne rapide e giochi per PC.

Un’offerta completa, perfetta per tutta la famiglia, con prestazioni garantite e senza sorprese in bolletta.

Wi-Fi 7: la nuova frontiera della connettività domestica

Il modem Wi-Fi 7 incluso è progettato per offrire una copertura più ampia e connessioni più stabili in ogni stanza. Puoi collegare fino a 256 dispositivi contemporaneamente, gestire tutto da remoto tramite app WINDTRE e contare su un’assistenza dedicata.

In più, grazie alla funzione Wi-Fi Calling, puoi telefonare anche nelle aree dove il segnale mobile è debole, sfruttando la rete domestica senza costi aggiuntivi.

Un’unica soluzione per connettività, energia e servizi

WINDTRE punta sulla semplicità: con Super Fibra puoi gestire connessioni, energia e assicurazioni da un unico operatore affidabile. L’offerta è disponibile nelle città coperte da FTTH (Fiber To The Home), con trasparenza totale sui costi e assistenza continua.

Per conoscere l’offerta completa di WINDTRE clicca qui.