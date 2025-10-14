 Super Fibra WINDTRE: Wi-Fi 7 e 12 mesi di Amazon Prime inclusi
Super Fibra WINDTRE: fino a 2,5 Gigabit, modem Wi-Fi 7, chiamate illimitate, GIGA senza limiti e 12 mesi di Amazon Prime inclusi. Attivazione gratuita online.
La casa del futuro è quella in cui tutto è connesso — velocemente, stabilmente e senza interruzioni. Con Super Fibra, WINDTRE trasforma la rete domestica in un’esperienza di alta qualità, unendo potenza, innovazione e intrattenimento in un’unica offerta.
Fino a 2,5 Gigabit di velocità, chiamate illimitate, modem Wi-Fi 7 incluso e 12 mesi di Amazon Prime: un ecosistema digitale completo per lavorare, studiare, guardare film o giocare online con la massima fluidità.

Scopri l’offerta di WindTre

Disponibile solo online a 24,99 € al mese, con attivazione gratuita, Super Fibra WINDTRE è pensata per chi desidera il meglio della tecnologia e un servizio davvero all’altezza della vita connessa di oggi.

Connessione fino a 2,5 Gigabit e modem Wi-Fi 7 incluso

Con Super Fibra WINDTRE navighi alla velocità della fibra FTTH, fino a 2,5 Gigabit al secondo, ideale per streaming, gaming e smart working senza interruzioni. Il modem Wi-Fi 7, incluso nell’offerta, assicura maggiore copertura e stabilità in tutta la casa e supporta fino a 256 dispositivi connessi contemporaneamente, dai PC agli smartphone, fino agli elettrodomestici smart.
Il costo del modem (5,99 €/mese per 48 mesi) è già incluso nel canone mensile, e grazie al Wi-Fi Calling puoi telefonare anche dove il segnale mobile non arriva, senza costi aggiuntivi.

Tutto incluso: Prime, chiamate illimitate e GIGA per tutta la famiglia

Con Super Fibra hai 12 mesi di abbonamento Amazon Prime compresi nel prezzo — sia se sei un nuovo cliente sia se hai già un account Prime. Puoi così accedere ai migliori match di UEFA Champions League, film, serie TV, consegne rapide e giochi per PC da scaricare.
In più, le chiamate illimitate verso fissi e mobili italiani e i GIGA illimitati sulle SIM WINDTRE della tua famiglia ti permettono di restare sempre connesso, a casa e fuori, senza limiti né costi extra.

L’offerta è disponibile nelle aree FTTH coperte da WINDTRE (escluse le Aree Bianche) e può essere personalizzata con servizi aggiuntivi come Internet + Netflix.

Per conoscere l’offerta completa di WINDTRE Super Fibra clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 ott 2025

Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
14 ott 2025
