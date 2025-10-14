Super Fibra WINDTRE: Wi-Fi 7 e 12 mesi di Amazon Prime inclusi

La casa del futuro è quella in cui tutto è connesso — velocemente, stabilmente e senza interruzioni. Con Super Fibra, WINDTRE trasforma la rete domestica in un’esperienza di alta qualità, unendo potenza, innovazione e intrattenimento in un’unica offerta.

Fino a 2,5 Gigabit di velocità, chiamate illimitate, modem Wi-Fi 7 incluso e 12 mesi di Amazon Prime: un ecosistema digitale completo per lavorare, studiare, guardare film o giocare online con la massima fluidità.

Disponibile solo online a 24,99 € al mese, con attivazione gratuita, Super Fibra WINDTRE è pensata per chi desidera il meglio della tecnologia e un servizio davvero all’altezza della vita connessa di oggi.

Connessione fino a 2,5 Gigabit e modem Wi-Fi 7 incluso

Con Super Fibra WINDTRE navighi alla velocità della fibra FTTH, fino a 2,5 Gigabit al secondo, ideale per streaming, gaming e smart working senza interruzioni. Il modem Wi-Fi 7, incluso nell’offerta, assicura maggiore copertura e stabilità in tutta la casa e supporta fino a 256 dispositivi connessi contemporaneamente, dai PC agli smartphone, fino agli elettrodomestici smart.

Il costo del modem (5,99 €/mese per 48 mesi) è già incluso nel canone mensile, e grazie al Wi-Fi Calling puoi telefonare anche dove il segnale mobile non arriva, senza costi aggiuntivi.

Tutto incluso: Prime, chiamate illimitate e GIGA per tutta la famiglia

Con Super Fibra hai 12 mesi di abbonamento Amazon Prime compresi nel prezzo — sia se sei un nuovo cliente sia se hai già un account Prime. Puoi così accedere ai migliori match di UEFA Champions League, film, serie TV, consegne rapide e giochi per PC da scaricare.

In più, le chiamate illimitate verso fissi e mobili italiani e i GIGA illimitati sulle SIM WINDTRE della tua famiglia ti permettono di restare sempre connesso, a casa e fuori, senza limiti né costi extra.

L’offerta è disponibile nelle aree FTTH coperte da WINDTRE (escluse le Aree Bianche) e può essere personalizzata con servizi aggiuntivi come Internet + Netflix.

Per conoscere l’offerta completa di WINDTRE Super Fibra clicca qui.