Super Fibra WINDTRE: la nuova offerta completa con Wi-Fi 7 e Amazon Prime

Se stai cercando una nuova offerta fibra per casa che unisca velocità, stabilità e servizi extra davvero utili, la proposta Super Fibra di WINDTRE è sicuramente una delle più complete.

La promo LIMITED EDITION riduce il prezzo a soli 24,99€ al mese, con attivazione gratuita, modem Wi-Fi 7 incluso, chiamate illimitate, GIGA illimitati sulle SIM WINDTRE, e 12 mesi di Amazon Prime già compresi.

Fibra fino a 2,5 Gigabit e Modem Wi-Fi 7 incluso

La connessione raggiunge una velocità fino a 2,5 Gbps, ottima per gestire senza rallentamenti smart working, streaming in 4K anche con più di dispositivi collegati. Il modem Wi-Fi 7 fornito da WINDTRE è uno degli elementi distintivi dell’offerta: garantisce una copertura più stabile, tempi di risposta ridotti e una gestione più efficiente del traffico di rete, anche in case con molti device attivi. Tutto può essere controllato tramite l’app dedicata, che permette di monitorare lo stato della linea e di accedere rapidamente all’assistenza tecnica.

Chiamate e GIGA illimitati

Con Super Fibra sono comprese chiamate illimitate verso tutti i fissi e mobili italiani.

In più, se hai una SIM WINDTRE in famiglia, i GIGA diventano illimitati, così puoi usare i dati mobili senza preoccuparti di consumarli. Un altro elemento utile, soprattutto per chi vive in zone con segnale mobile debole, è il Wi-Fi Calling. Questa funzione ti permette di telefonare dallo smartphone utilizzando direttamente il Wi-Fi di casa, senza costi extra e senza configurazioni aggiuntive.

Amazon Prime incluso per 12 mesi

Nell’offerta è incluso anche un anno di Amazon Prime, disponibile sia per chi attiva il servizio per la prima volta sia per chi ha già un abbonamento attivo. Questo significa accesso a Prime Video, dove puoi seguire film, serie e anche i migliori match della UEFA Champions League; consegne rapide e gratuite sui tuoi ordini; contenuti di Prime Gaming con giochi completi da scaricare; e l’accesso ai titoli di Prime Reading insieme a tutti gli altri servizi del pacchetto Prime.

Il costo dell’offerta è di 24,99€ al mese, disponibile esclusivamente online. Nel prezzo è già incluso il modem Wi-Fi 7, il cui valore rateizzato (5,99€ per 48 mesi) è integrato nel canone mensile, mentre l’attivazione è gratuita per le linee FTTH Open Fiber. Per conoscere l’offerta completa di WindTre clicca qui.