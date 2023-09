Super Fibra: WINDTRE promo da 22,99€ al mese

WINDTRE ripropone ancora una volta la sua tariffa per avere la Super Fibra fino a 2.5 Gigabit al secondo a partire da un prezzo folle. Stiamo parlando di appena 22,99 euro mensili per chi ha già attiva un’utenza mobile oppure che decide di sottoscrivere un contratto nuovo.

Inoltre, con questa offerta è possibile richiedere fino a 3 utenze con Giga Illimitati gratis. Quindi in sostanza con la Fibra di WINDTRE sarà possibile ricevere gratuitamente su 3 SIM a voi intestate quest’opzione completamente gratuita e quindi avere internet anche fuori casa.

Super Fibra WINDTRE: promo bomba di nuovo disponibile

L’offerta in questione offre internet senza limiti in FTTC o FTTH fino a 2.5 Gigabit al secondo in download e 500 Mbps in upload, Modem incluso con tecnologia WI-Fi 6 e assistenza kasko in caso di rotture e giga senza limiti sul mobile. Il tutto ad un prezzo di partenza pari a 22,99 euro ogni mese.

A seconda della copertura, l’operatore ti propone sempre la migliore soluzione disponibile in zona tra:

SUPER FIBRA (in FTTH) : fino a 2,5 Gigabit/s in download e 500 Mb/s in upload

: fino a 2,5 Gigabit/s in download e 500 Mb/s in upload SUPER FIBRA (in FTTH Aree Bianche) : fino a 1 Gigabit/s in download e 300 Mb/s in upload

: fino a 1 Gigabit/s in download e 300 Mb/s in upload Internet 200 (in FTTC/FTTC NGA) : fino a 200 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload in FTTC

: fino a 200 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload in FTTC Internet 100 (in FTTC/FTTC NGA) : fino a 100 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload in FTTC

: fino a 100 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload in FTTC Super Internet Casa (in FWA) : fino a 100 Mb/s in download e 50 Mb/s in upload

: fino a 100 Mb/s in download e 50 Mb/s in upload Super Internet Casa 5G (in FWA): fino a 300 Mb/s in download e 50 Mb/s in upload

I costi di attivazione variano a seconda della tecnologia. Per FTTC e FTTH è previsto un contributo iniziale di 39,99€. Per l’offerta nelle Aree Bianche vengono richiesti 49,99€, mentre, per le richieste in FWA il costo è di 99,99€ rateizzabili in 24 rate.

