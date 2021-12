Anche in Francia il Super Green Pass all'italiana

Non si chiamerà Super Green Pass (o Green Pass rafforzato) come da noi, ma il principio sarà lo stesso: anche la Francia si prepara a introdurre, a partire da metà gennaio, un passaporto vaccinale equivalente a quello in vigore nel nostro paese fin dai primi giorni di dicembre. Ad annunciarlo è stato Jean Castex, con il Primo Ministro che ha definito la situazione attuale estremamente tesa sulla base dei numeri registrati nell'ultimo periodo.

Super Green Pass in Francia, nessuna novità in UK

Nel paese sarà inoltre possibile, con effetto immediato. sottoporsi alla terza dose del vaccino già tre mesi dopo il completamento del primo ciclo (in Italia quattro e non più cinque come in precedenza).

Approccio differente, invece, quello adottato nel Regno Unito, dove Sajid Javid, Ministro della Sanità, ha confermato che per capodanno non saranno introdotte nuove restrizioni né lockdown, invitando comunque alla prudenza e consigliando, su base volontaria, di sottoporsi a un test rapido prima di prendere parte a festeggiamenti in compagnia di altre persone.

E mentre gli Stati Uniti riducono da 10 a 5 giorni la durata dell'isolamento imposto ai positivi che non mostrano alcun sintomo, anche da noi si discute di una possibile quarantena breve da introdurre a gennaio.

Prendere in considerazione il modo in cui gli altri paesi scelgono di affrontare questa nuova fase della pandemia, caratterizzata da una diffusione sempre più capillare della variante Omicron, aiuta a comprendere come manchi un approccio uniforme e condiviso alla gestione della crisi sanitaria, a livello continentale e globale.

#COVID19: controlli del #26dicembre relativi alle nuove misure sul possesso del Green pass.

Verifiche su: ✅88.740 persone, 188 sanzionate;

☑️10.051 attività/esercizi commerciali, 121 titolari sanzionati.#27dicembre pic.twitter.com/SFBYmRpeC1 — Il Viminale (@Viminale) December 27, 2021

Qui sopra i numeri relativi ai controlli eseguiti dalle forze dell'ordine sul nostro territorio nella giornata festiva di domenica 26 dicembre: 88.640 persone interessate (188 sanzioni) e 10.051 esercizi o attività commerciali (121 titolari multati).

Sono poco più di 1,4 milioni i Green Pass emessi dalla Piattaforma Nazionale nella giornata di ieri (lunedì 27 dicembre), gran parte dei quali (oltre 1,2 milioni) in seguito all'esecuzione di tamponi con esito negativo.