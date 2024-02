Super Mario Odyssey GIOCALO subito su Nintendo Switch, in offerta

Super Mario Odyssey è uno di quei titoli che su Nintendo Switch non può mancare. Divertente, diverso dai classici e perfetto sia per grandi che piccini. Se ami l’idraulico più famoso al mondo, non puoi non giocarlo. Disponibile in edizione italiana, portalo a casa e non ne fare più a meno.

Super Mario Odyssey, un’avventura che diventa 3D su Switch

I titoli appartenenti alla categoria di Super Mario sono veramente tanti e scommetto che li hai giocati quasi tutti. Se nella tua raccolta manca proprio Odyssey, non perdere questa occasione. Aggiungilo ai titoli e divertiti quando e come vuoi in famiglia oppure da solo.

In questa avventura non sarai solo perché ci saranno anche degli aiutanti come, ad esempio, il magico cappello che ti aiuterà a superare i vari livelli e ad affrontare i nemici. Una cosa è sicura: avrai le mani nella pasta in un’avventura con i baffi.

Divertiti ad esplorare un mondo 3D pieno di segreti e di sorprese tutte da scoprire. Si può giocare fino a 2 giocatori quindi, come ti dicevo, potrai anche invitare un amico o un familiare con cui divertirti a più non posso.

