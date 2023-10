Super MINI HUB USB: letteralmente piccolo ma comodità SPAZIALE

Non è ingombrante, lo puoi usare su qualunque genere di sistema e da portare dietro è una passeggiata. Non è un sogno ma questo mini HUB USB che se mi permetti, è mini sul serio. Dimensioni iper ridotte ma tutta la comodità di cui sei in cerca.

Ti mette a disposizione 3 porte aggiuntive che puoi utilizzare senza limiti. Il prezzo? Un’altra sorpresa visto che in promozione su Amazon costa appena 7,38€. Io dire che è arrivata l’ora di approfittare di questo 33% di sconto.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Mini Hub USB 3 in 1: non farne a meno

Con un mini HUB USB come questo tra le mani hai tante possibilità. Non solo è comodo perché è facile da portare dietro ma non devi più fare quell’odioso attacca e stacca tra periferiche quando ne hai bisogno. Avere poche entrate a disposizione, infatti, è un vero e proprio dramma.

Tuttavia non c’è bisogno di perdere la speranza, come vedi questa è la soluzione ideale. Sta le palmo della mano e ti offre 3 porte in totale. Due sono di tipo USB A ossia classico, l’altra è USB A 3.0 per velocità elevate ed è sistemata sulla parte superiore dell’HUB.

Come ti dicevo all’inizio, puoi usare il dispositivo praticamente su qualunque sistema operativo. Hai ben poche limitazioni, devi semplicemente avere a portata di mano una porta USB con cui iniziare ed il gioco è fatto: in una mossa la moltipliche per 3.

Usalo con stampanti, mouse e tastiere wireless, webcam o qualunque altro genere di periferica. Anche le chiavette USB possono essere collegate senza problemi.

Quindi, approfitti del 33% di sconto? Collegati immediatamente su Amazon e acquista subito il tuo mini Hub USB 3 in 1 a soli 7,38€.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.