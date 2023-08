SUPER OFFERTA Hostinger: 100GB di memoria a 2,99€/mese

Avere un provider di hosting di prim’ordine che soddisfi tutti i tuoi requisiti non significa necessariamente mettere mai pesantemente al portafoglio.

Hostinger esemplifica questo concetto con il suo piano Premium, che offre ben 100 siti Web e 100 GB di memoria SSD. E la parte migliore? Con un irresistibile sconto del 75%, questo piano è disponibile a soli € 2,99 + IVA al mese.

Oltre a ciò, sono stati incorporati numerosi attributi utili, come certificati di sicurezza, funzionalità di posta elettronica, un editor di creazione di siti e una moltitudine di altre funzionalità.

Hostinger: a soli 2,99 euro ottieni l’hosting più completo

Per soli € 2,99, il piano Premium di Hostinger offre l’opportunità di supervisionare e controllare fino a un massimo di 100 siti Web, godendo anche del vantaggio di una spaziosa capacità di archiviazione SSD da 100 GB, che migliora notevolmente le prestazioni complessive.

Inoltre, questo piano include un certificato di sicurezza SSL illimitato, insieme a funzionalità illimitate di posta elettronica, dominio e larghezza di banda.

L’installazione di WordPress è gratuita e offre l’ulteriore vantaggio degli aggiornamenti automatici.

Inoltre, Hostinger implementa miglioramenti delle prestazioni utilizzando una gamma di tecnologie.

Questi includono LiteSpeed ​​Web Server, che è accompagnato da soluzioni avanzate di memorizzazione nella cache e Object Cache.

Di conseguenza, i tempi di caricamento del tuo sito Web possono essere ridotti fino a tre volte.

È presente anche un’ampia gamma di funzionalità di sicurezza altamente sviluppate. Ciò include protezioni contro gli attacchi DDoS (Distributed Denial of Service) e server dei nomi protetti da Cloudflare.

È disponibile un Web Application Firewall per regolare le connessioni sia in entrata che in uscita, e un pannello di controllo completo per gestire efficacemente l’accesso all’account.

Quando si utilizza Hostinger, non è necessario cercare un editor per costruire il proprio sito web. Questo servizio è già incluso nel piano, insieme all’opzione per migrare il tuo sito.

Se hai bisogno del trasferimento del sito, puoi utilizzare il comodo strumento integrato. In caso di difficoltà, gli operatori del servizio clienti dedicato forniranno assistenza, assicurando che il processo sia completato entro un periodo di 24 ore.

Approfitta di questa opportunità e trasferisci il tuo sito su Hostinger oggi stesso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.