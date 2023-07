SUPER offerta NeN: tariffe bloccate e sconto fino a 96 euro

SUPER offerta NeN: bonus di benvenuto ai nuovi clienti. Nello specifico, all’attivazione di ciascuna fornitura, verrà applicato alla tua bolletta uno sconto di 48 euro (4 euro al mese per i primi 12 mesi).

Scegliendo NeN sia per la luce che per il gas, lo sconto raddoppierà a 96 euro. Questa promozione è particolarmente vantaggiosa per i privati ​​con consumi più bassi, in quanto presenta una notevole riduzione delle spese.

Le proposte del fornitore delineano una struttura tariffaria per l’energia elettrica ad una tariffa di 0,198 €/kWh e per il gas naturale ad una tariffa di 0,72 €/Smc.

È importante notare che questi costi rimarranno costanti e invariati per un periodo di 12 mesi.

Inoltre, come tutti i piani luce e gas, è previsto un canone fisso di 96 euro annui per fornitura, indipendentemente dai consumi. Per usufruire delle promozioni NeN, fare clic sul link qui sotto.

SUPER offerta NeN: bonus e fornitura di luce e gas a prezzo fisso

NeN utilizza un sistema di rate mensili fisse in base al quale vengono emesse 12 bollette uguali durante tutto l’anno per ogni fornitura.

Per usufruire di una delle offerte dell’azienda è sufficiente caricare una copia dell’ultima bolletta, in formato PDF o come fotografia.

NeN determinerà quindi la spesa annua stimata in base al consumo annuo, e successivamente stabilirà la rata mensile.

Questo semplice sistema offre agli utenti la certezza di conoscere l’importo predeterminato della bolletta.

Al termine dell’anno la rata verrà adeguata in base all’effettivo utilizzo registrato dall’utente. Per verificare tempestivamente l’importo della rata e attivare una delle offerte NeN disponibili, clicca sul link sottostante:

Cosa aspetti? Approfitta ORA della SUPER offerta NeN e attiva la fornitura di gas e luce!

