Solo 3,09€/mese e sei protetto: la SUPER OFFERTA di NordVPN

L’intera suite per la cybersecurity avanzata di NordVPN è protagonista di una super offerta da non lasciarsi sfuggire. Se scegli di attivare l’abbonamento biennale a una delle formule proposte, hai diritto al 73% di sconto e 3 mesi gratis, senza limitazione nell’accesso a tutte le caratteristiche che la compongono.

Cybersecurity: la promo NordVPN che conviene

Al prezzo mensile di soli 3,09 euro puoi contare su una Virtual Private Network composta da oltre 7.000 server nel mondo, da agganciare per ottenere indirizzi IP geolocalizzati. In questo modo, aggirare le censure e i blocchi geografici sarà un gioco da ragazzi, con ognuno dei tuoi dispositivi: smartphone, tablet, computer e così via. Fanno parte del pacchetto anche la tecnologia Threat Protection Pro per tenere lontane le minacce informatiche, Meshnet che crea una rete cifrata privata per condividere i contenuti, il sistema Dark Web Monitor che protegge dalle conseguenze nefaste dei dati rubati e l’impiego di una crittografia AES con chiavi a 256 bit. Fai un salto sul sito ufficiale per scoprire tutte le altre funzionalità incluse nel pacchetto.

Ricapitolando, la super offerta disponibile in questo momento propone la sottoscrizione biennale alle formule Base, Plus e Ultimate con uno sconto del 73% e 3 mesi gratis. A conti fatti, si tratta di un’occasione d’oro per allungare le mani su una vera e propria suite completa per la cybersecurity, a fronte di una spesa davvero irrisoria.

Poter contare su una Virtual Private Network sicura, certificata da enti indipendenti e affidabile, come nel caso di NordVPN, significa anche potersi collegare senza timori alle reti Wi-Fi pubbliche, solitamente esposte a rischi per la loro stessa natura. Sono quelle, ad esempio, disponibili in luoghi come gli hotel, gli aeroporti o i ristoranti.