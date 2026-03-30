 Super promo per l'acer Aspire Go 15 con Ryzen 5, 32GB di RAM e SSD da 1TB
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Super promo per l'acer Aspire Go 15 con Ryzen 5, 32GB di RAM e SSD da 1TB

Oggi puoi acquistare il potente acer Aspire Go 15 con AMD Ryzen 5, 32GB di RAM e SSD da 1TB a 132 euro in meno su Amazon.
Super promo per l'acer Aspire Go 15 con Ryzen 5, 32GB di RAM e SSD da 1TB
Tecnologia Laptop
Oggi puoi acquistare il potente acer Aspire Go 15 con AMD Ryzen 5, 32GB di RAM e SSD da 1TB a 132 euro in meno su Amazon.

È da un po’ che stai cercando un notebook potente che non costi un esagerazione ma non è sei riuscito ancora a trovare l’offerta giusta? Allora oggi è il tuo giorno fortunato. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello lacer Aspire Go 15 a soli 566,19 euro, invece che 699 euro.

Con lo sconto del 19% dunque oggi risparmi più di 132 euro un totale e soprattutto ti porti a casa un notebook eccezionale. È leggero, robusto e potente, garantisce una un’archiviazione eccezionale e gode di un ottimo display. Inoltre la promozione ti permette di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

Acquistalo in offerta su Amazon

acer Aspire Go 15 oggi a un prezzo shock

Il rapporto qualità prezzo dell’acer Aspire Go 15 oggi è indubbiamente ciò che lo rende uno dei migliori acquisti nella categoria. Perfetto se vuoi uno schermo grande visto il suo display da 15,6 pollici antiriflesso e con bassa emissione di luce blu. Possiede una tastiera retroilluminata con tastierino numerico e touchpad integrato. Offre le porte USB Type-A 3.2, una porta USB Type-C, una porta HDMI, una porta Ethernet e l’uscita per cuffie.

A bordo troviamo il potente processore AMD Ryzen 5 7430U con ben 32 GB di RAM che spingono sull’acceleratore e offrono prestazioni straordinarie. Mentre come archiviazione c’è un SSD da 1 TB che non si esaurisce mai. La scheda grafica è una AMD Radeon e c’è già installato il sistema operativo Windows 11 Home.

Acquistalo in offerta su Amazon

Insomma una straordinaria opportunità da non lasciarsi scappare per nessun motivo al mondo. Quindi prima che il prezzo torni alla normalità o si esauriscano le disponibilità vai su Amazon e acquista il tuo acer Aspire Go 15 a soli 566,19 euro, invece che 699 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 30 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Notebook HP da 15

Notebook HP da 15" con Intel Core Ultra 7 e SSD da 1TB al minimo storico
La spesa giusta per un Notebook potente: Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5

La spesa giusta per un Notebook potente: Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5
ASUS ExpertBook Ultra: schermo OLED e chip AI

ASUS ExpertBook Ultra: schermo OLED e chip AI
ASUS ROG Strix: nuovi notebook con Core Ultra 200HX Plus

ASUS ROG Strix: nuovi notebook con Core Ultra 200HX Plus
Notebook HP da 15

Notebook HP da 15" con Intel Core Ultra 7 e SSD da 1TB al minimo storico
La spesa giusta per un Notebook potente: Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5

La spesa giusta per un Notebook potente: Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5
ASUS ExpertBook Ultra: schermo OLED e chip AI

ASUS ExpertBook Ultra: schermo OLED e chip AI
ASUS ROG Strix: nuovi notebook con Core Ultra 200HX Plus

ASUS ROG Strix: nuovi notebook con Core Ultra 200HX Plus
Michea Elia
Pubblicato il
30 mar 2026
Link copiato negli appunti