Super promo per l'acer Aspire Go 15 con Ryzen 5, 32GB di RAM e SSD da 1TB

È da un po’ che stai cercando un notebook potente che non costi un esagerazione ma non è sei riuscito ancora a trovare l’offerta giusta? Allora oggi è il tuo giorno fortunato. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello l‘acer Aspire Go 15 a soli 566,19 euro, invece che 699 euro.

Con lo sconto del 19% dunque oggi risparmi più di 132 euro un totale e soprattutto ti porti a casa un notebook eccezionale. È leggero, robusto e potente, garantisce una un’archiviazione eccezionale e gode di un ottimo display. Inoltre la promozione ti permette di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

acer Aspire Go 15 oggi a un prezzo shock

Il rapporto qualità prezzo dell’acer Aspire Go 15 oggi è indubbiamente ciò che lo rende uno dei migliori acquisti nella categoria. Perfetto se vuoi uno schermo grande visto il suo display da 15,6 pollici antiriflesso e con bassa emissione di luce blu. Possiede una tastiera retroilluminata con tastierino numerico e touchpad integrato. Offre le porte USB Type-A 3.2, una porta USB Type-C, una porta HDMI, una porta Ethernet e l’uscita per cuffie.

A bordo troviamo il potente processore AMD Ryzen 5 7430U con ben 32 GB di RAM che spingono sull’acceleratore e offrono prestazioni straordinarie. Mentre come archiviazione c’è un SSD da 1 TB che non si esaurisce mai. La scheda grafica è una AMD Radeon e c’è già installato il sistema operativo Windows 11 Home.

Insomma una straordinaria opportunità da non lasciarsi scappare per nessun motivo al mondo. Quindi prima che il prezzo torni alla normalità o si esauriscano le disponibilità vai su Amazon e acquista il tuo acer Aspire Go 15 a soli 566,19 euro, invece che 699 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.