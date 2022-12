Super promo Sorgenia con sconto fino a 180 in bolletta

Nuova super promo Sorgenia in serbo per i nuovi clienti: fino a 180 euro di sconto divisi per 12 mesi. Per accedervi, basta entrare in questa pagina e sottoscrivere Single Fuel + Fibra, Dual Fuel e Trial Fuel.

Indipendentemente dalla scelta, questa promo sarà valida fino al 12 gennaio 2023, salvo cambiamenti o proroghe. Lo sconto su ogni fornitura sarà di 60 euro.

Attivando una delle offerte di cui sopra, si otterranno i seguenti sconti complessivi:

Single Fuel + Fibra : sconto di 10 euro al mese per un totale di 120 euro (60 euro per ogni fornitura).

: sconto di 10 euro al mese per un totale di 120 euro (60 euro per ogni fornitura). Dual Fuel : 120 euro di sconto complessivo, ossia 60 euro per ogni fornitura (10 euro al mese).

: 120 euro di sconto complessivo, ossia 60 euro per ogni fornitura (10 euro al mese). Trial Fuel: 15 euro di sconto al mese (180 euro in totale, 60 euro per ogni fornitura).

Come funziona la super promo Sorgenia

Come abbiamo visto, la super promo Sorgenia prevede uno sconto rateizzato in 12 mensilità partendo dal mese di attivazione del tipo di fornitura scelta.

Al momento della sottoscrizione del contratto, lo sconto viene applicato in modo automatico nel campo chiamato Codice Amico, che andrà inserito nel modo corretto.

Nel caso in cui il cliente recede anticipatamente dal contratto prima che lo sconto complessivo si esaurisca, il premio verrà ugualmente considerato già assegnato, quindi non si otterrà alcun vantaggio.

Inoltre lo sconto non può essere cumulato con altre promozioni, e ogni Codice amico ha un valore a sé stante. Stesso discorso per il programma Porta un amico.

Per i clienti che già hanno un servizio gas, luce o entrambi con Sorgenia e attivano quello fibra, otterranno uno sconto mensile sulla bolletta pari a 3 euro per ogni fornitura.

Sorgenia Next Fiber include una connessione illimitata in FTTC o FTTH, il modem in comodato d’uso gratuito e il servizio Beyond Energy, con cui monitorare e disaggregare i consumi energetici.

La velocità di connessione in FTTH arriva fino a 2.5 GBPS in download e 300 MBPS in upload, in FTTC EVDSL fino a 200 MBPS in download e 20 MBPS in upload e in FTTC VDSL fino a 100 MBPS in download e 20 MBPS in upload.

