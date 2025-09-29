 Solo € 19,99: super promo per lo speaker Bluetooth di soundcore
Compatto, leggero e con 20 ore di autonomia: soundcore Select 4 Go è lo speaker Bluetooth che stavi cercando, oggi in forte sconto.
Compatto, leggero e con 20 ore di autonomia: soundcore Select 4 Go è lo speaker Bluetooth che stavi cercando, oggi in forte sconto.

Al prezzo minimo storico di 19,99 eurosoundcore Select 4 Go è un must have tra gli speaker Bluetooth portatili. Colorato, dal suono potente e con una durata della batteria senza compromessi, in questo momento è protagonista di un’offerta a tempo su Amazon che andrà a ruba. Tra i punti di forza c’è la funzione True Wireless Stereo che permette di collegare due unità per creare un’esperienza di ascolto stereo coinvolgente e immersiva.

soundcore Select 4 Go al minimo storico su Amazon

Garantisce fino a 20 ore di autonomia con una sola ricarica, per ascoltare musica senza interruzioni durante viaggi e giornate all’aperto, con un audio potente e un suono definito e dinamico, nonostante le dimensioni compatte. Inoltre, la certificazione IP67 assicura una protezione totale contro polvere e acqua, mentre il design galleggiante lo rende perfetto per le feste in spiaggia, le gite in barca e le attività vicino all’acqua. Leggero e portatile, può essere abbinato al pratico cinturino incluso per averlo con sé ovunque in modo semplice. Altri dettagli sono riportati nella pagina dedicata.

Non lasciarti sfuggire l’occasione e acquista lo speaker Bluetooth della gamma soundcore Select 4 Go al prezzo di soli 19,99 euro, in forte sconto. È il minimo storico da quando è sul mercato. Il voto medio ottenuto da oltre 5.100 recensioni è 4,7/5.

Soundcore Select 4 Go cassa bluetooth ultra portatile, cassa doccia, suono potente da 5W,fino a 20 ore di riproduzione, IP67, mini cassa bluetooth, galleggiante, ideale per escursioni

Vista la scheda su Amazon per scegliere la colorazione che preferisci tra le tante disponibili. Sono tutte vendute dallo store ufficiale del marchio e spedite dall’e-commerce attraverso la sua rete logistica. Se sei un membro Prime, per te c’è anche la consegna gratis prevista in un paio di giorni al massimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 29 set 2025

Davide Tommasi
29 set 2025
