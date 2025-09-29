Solo € 19,99: super promo per lo speaker Bluetooth di soundcore

Al prezzo minimo storico di 19,99 euro, soundcore Select 4 Go è un must have tra gli speaker Bluetooth portatili. Colorato, dal suono potente e con una durata della batteria senza compromessi, in questo momento è protagonista di un’offerta a tempo su Amazon che andrà a ruba. Tra i punti di forza c’è la funzione True Wireless Stereo che permette di collegare due unità per creare un’esperienza di ascolto stereo coinvolgente e immersiva.

soundcore Select 4 Go al minimo storico su Amazon

Garantisce fino a 20 ore di autonomia con una sola ricarica, per ascoltare musica senza interruzioni durante viaggi e giornate all’aperto, con un audio potente e un suono definito e dinamico, nonostante le dimensioni compatte. Inoltre, la certificazione IP67 assicura una protezione totale contro polvere e acqua, mentre il design galleggiante lo rende perfetto per le feste in spiaggia, le gite in barca e le attività vicino all’acqua. Leggero e portatile, può essere abbinato al pratico cinturino incluso per averlo con sé ovunque in modo semplice. Altri dettagli sono riportati nella pagina dedicata.

Non lasciarti sfuggire l’occasione e acquista lo speaker Bluetooth della gamma soundcore Select 4 Go al prezzo di soli 19,99 euro, in forte sconto. È il minimo storico da quando è sul mercato. Il voto medio ottenuto da oltre 5.100 recensioni è 4,7/5.

Vista la scheda su Amazon per scegliere la colorazione che preferisci tra le tante disponibili. Sono tutte vendute dallo store ufficiale del marchio e spedite dall’e-commerce attraverso la sua rete logistica. Se sei un membro Prime, per te c’è anche la consegna gratis prevista in un paio di giorni al massimo.