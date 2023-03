Super Promo Vodafone: Fibra ora a 24,90€ al mese

La Super Promo che vedremo oggi arriva da Vodafone. L’operatore rosso offre la sua Fibra per tutti i suoi clienti a meno di 25 euro al mese anche senza possedere SIM Mobili.

Vediamo dunque la favolosa tariffa che è stata ulteriormente scontata rispetto ai 27,90 euro al mese di prima.

Super Promo Vodafone: ecco la Fibra Scontata

La tariffa scontata dell’operatore ex Omnitel offre internet flat 24 ore su 24 in ADSL, Fiber To The Cabinet e FTTH con velocità massima stanziata a 2,5 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload, Modem gratuito in comodato con tecnologia Wi-Fi 6 e Wi-Fi Optimizer. Il tutto ad un prezzo mai visto sinora e davvero introvabile. Stiamo infatti parlando di 24,90 euro mensili, anziché di 27,90€.

Inoltre, solo in esclusiva ONLINE troviamo nel costo mensile promozionale anche il pacchetto che include le chiamate illimitate dal fisso verso qualsiasi utenza sia fissa che mobile in tutto lo stivale.

Oltre alla sua promozione standard con una marea di servizi inclusi, l’operatore rosso ha pensato anche ai suoi clienti più esigenti. Infatti, per coloro i quali intendono navigare in qualsiasi parte della casa è stata ideata una tariffa a 32,90 euro mensili con incluso anche un Extender che in sostanza espande il segnale della rete wireless in tutta l’abitazione.

Costi ed altro

Questa offerta concorrenziale per avere internet a casa è attualmente disponibile SOLO tramite questo link. Il costo iniziale è completamente gratuito. L’attivazione invece viene 5 euro al mese per 24 mesi, cifra già inclusa nel canone mensile.

In caso di disdetta, è previsto un corrispettivo che può arrivare a 23 euro una tantum.

