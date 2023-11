Super Sconti sugli Smartphone Samsung per il Black Friday 2023

Per il Black Friday, Amazon ha deciso di scontare i migliori Smartphone Samsung. Approfittane subito prima che sia troppo tardi. Ad esempio, disponibile in super promozione c’è questo Galaxy M13 4GB + 128GB. Decisamente conveniente, non rinuncia a prestazioni e qualità di immagini. Anche la batteria da 5000 mAh è perfetta per te che odi rimanere al 5% durante la giornata.

Smartphone Samsung in offerta per il Black Friday

Il risparmio è sempre dietro l’angolo con Amazon, ma questo Black Friday e gli Smartphone Samsung in promozione siamo alla follia pura. Acquista al minimo storico il Galaxy S23. Un vero e proprio top di gamma capace di regalarti tantissime soddisfazioni. Con il display Dynamic AMOLED 2X, 8GB di RAM e 256GB di ROM è l’ideale per chi vuole un telefono capace di tutto.

Ovviamente non può mancare il Galaxy S23 Ultra con questo Black Friday formidabile. La versione in super promozione è quella da 12GB di RAM e 1TB di ROM. Con 5000 mAh hai una gestione perfetta dell’autonomia. Goditi un display da 6,8 pollici con tecnologia Dynamic AMOLED 2X e la super fotocamera da 200MP.

