Super sconto sul notebook di HP (Core i7, 16/512GB)

La versione di HP 15s proposta oggi in forte sconto su Amazon è la scelta giusta per chi cerca un notebook da destinare al lavoro o allo studio, grazie alle sue caratteristiche che lo rendono adatto alla produttività quotidiana e non solo. Non manca nulla sul fronte delle prestazioni, lo stesso vale per affidabilità e design. L’offerta in corso permette di acquistarlo tagliando il prezzo di 150 euro rispetto al listino.

HP 15s: l’offerta di Amazon è irrinunciabile

Ecco quali sono le più importanti specifiche tecniche integrate: display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e superficie antiriflesso, processore Intel Core i7-1255U con chip grafico Intel Iris Xe affiancato da 16 GB di RAM di tipo DDR4 e da un’unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati, webcam HD con microfono per riunioni da remoto, lezioni online e videochiamate, altoparlanti progettati in collaborazione con Bang & Olufsen, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, lettore di impronte digitali per l’autenticazione, porte USB Type-A e Type-C, lettore SD, uscita video HDMI, jack audio e autonomia elevata. Ulteriori dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft che dà diritto a ricevere subito tutti gli aggiornamenti rilasciati e le nuove funzionalità distribuite dalla software house. In questo momento c’è la possibilità di acquistare HP 15s al prezzo finale di 649,99 euro invece di 799,99 euro come da listino, con uno sconto di 150 euro garantito oggi da Amazon.

Vale infine la pena segnalare che Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni. In altre parole, chi sceglie di effettuare subito l’acquisto è certo di poter mettere il notebook sulla propria scrivania già entro fine settimana.

