SUPER SCONTO sul tracker Bluetooth di ATUVOS (anche bundle)

Con una spesa di soli 14,24 euro puoi acquistare ATUVOS Smart Air Tracker, il tracker Bluetooth che ti aiuta a non perdere i tuoi oggetti più importanti e preziosi o a ritrovarli in caso di smarrimento. Approfitta dello sconto del 35% rispetto al listino o scegli uno dei bundle che includono più unità (trovi l’elenco delle offerte più avanti).

ATUVOS Smart Air Tracker: cos’è e come funziona

La sincronizzazione via Bluetooth avviene fino a 60 metri di distanza e, con la funzionalità Dov’è di Apple, puoi far suonare l’altoparlante integrato anche chiedendolo a Siri. È resistente all’acqua, grazie alla certificazione IP67. Inoltre, è alimentato da una normale batteria a bottone CR2032 che può essere sostituita una volta esausta (l’autonomia è molto elevata), a differenza dei modelli usa-e-getta proposti dalla maggior parte dei marchi concorrenti. Visita la pagina dedicata alla promozione per gli altri dettagli.

Ecco le offerte citate in apertura, quelle sui bundle che includono più unità di ATUVOS Smart Air Tracker. Sono perfette se stai partendo per le vacanze: ne associ uno alla valigia, uno allo zaino, uno alle chiavi e uno lo metti in borsa.

La compatibilità è garantita con iPhone, iPad e Mac (assente invece il supporto ad Android). Se sei un abbonato Prime, per te c’è sempre la consegna gratuita, direttamente a domicilio e prevista già entro domani se effettui l’ordine adesso. Amazon si occupa della spedizione attraverso la sua rete logistica.