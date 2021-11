Super stampante portatile: è HP ed è a metà prezzo

Finalmente non dovrai andare più a stampare i fogli in cartoleria. Grazie a questa perfetta stampante portatile firmata HP il posto in casa non è un problema dal momento che una volta che la chiudi sembra praticamente un libro. In promozione su Amazon al 54% è una vera occasione del Black Friday 2021 dal momento che la paghi appena 99,99€.

Le spedizioni sono ovviamente gratuite e veloci in tutta Italia quindi non c'è da perdere tempo.

Stampante portatile HP: come funziona

Carina anche esteticamente questa stampante portatile di HP si richiude su sé stessa occupando il minimo spazio. Con la sua cover integrata praticamente la metti in un angolino e non dà neanche nell'occhio.

Si tratta di un modello a getto d'inchiostro che stampa sia a colori che in bianco e nero. Vista la promozione in atto ti faccio sapere che hai finanche 2 mesi di Servizio Instant Ink inclusi così provi l'esperienza integrale e poi decidi se la vuoi mantenere.

Stampi senza bisogno di cavi e cavetti dal momento che è WiFi e con l'applicazione su smartphone mandi tutto in stampa nel giro di due secondi.

Il formato prestabilito, ovviamente, è l'A4 quindi se sei in cerca di qualcosa di più particolare purtroppo non ti potrà soddisfare.

Cosa ne pensi? Ti ripeto un'altra volta che è in promozione grazie al Black Friday 2021 e puoi farla diventare tua con soli 99,99€ su Amazon. Le spedizioni sono veloci e gratuite tant'è che la ricevi in appena uno o due giorni grazie ai servizi Prime inclusi.