Super TATTICA la torcia LED ricaricabile: 5 modalità e 1000 Lumen

In campeggio ma anche più semplicemente in auto o direttamente a casa. Questa torcia LED ricaricabile torna sempre utile perché è piccola ma crea un fascio di luce che il sole invidia. Illumina a dovere le zone e cosa vuoi con le 5 modalità. Non rinunciare ai suoi vantaggi ma anzi, approfitta del coupon su Amazon che fa il prezzone. Spuntalo in pagina, risparmia il 20% e mettila nel carrello a soli 34,39 euro invece di 42,99 euro. Non te ne pentirai.

Una torcia LED ricaricabile non può mai mancare. Non sai mai quando potrebbe tornarti utile e invece di far affidamento a un classico modello con le batterie – e fare i conti con queste ultime che rimangono dentro e scoppiano oppure si scaricano – questa variante di HOTO è geniale. Piccola e con un occhiello integrato così la appendi persino se, ad esempio, vai in campeggio o hai un gancio a disposizione. Ha tanta autonomia, è resistente e realizzata con materiali certificati RoHS oltre a offrire un grip eccellente grazie alla sua copertura con texture opaca.

Abbinala al diffusore per creare una luce soffusa e illuminare a dovere un intero spazio oppure opta per rimuovere questo accessorio e ottenere un fascio di luce diretto. Hai a disposizione 1000 veri lumen, i quali sono in grado di illuminare a giorno ciò di cui hai bisogno. Con lo zoom che ti fa raggiungere i 200 metri di distanza e le 5 modalità integrate, all’appello non manca niente. Persino l’autonomia è vincente con una batteria integrata che si ricarica velocemente via USB C e dura fino a 24 ore. Come vedi, non ha difetti ma solo qualità.

Non fare a meno di questa torcia LED ricaricabile firmata HOTO nel tuo zaino. Mettila nel carrello a soli 34,39 euro anziché 42,99 euro su Amazon grazie al coupon del 20%.