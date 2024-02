SUPER telecamera WiFi esterno 0 fili: come una GUARDIA al tuo servizio

TP Link ha creato una nuova telecamera WiFi esterno che supera le aspettative. Senza fili e con risoluzione 2K per non temere mai più che qualcosa possa accadere senza il tuo consenso. È veramente semplice da installare tanto che puoi farlo da solo in una decina di minuti. Ha bisogno del suo HUB ma se hai già una casa smart è probabile che tu lo abbia.

Te la consiglio perché è eccezionale ed è anche in promozione su Amazon, quale migliore momento di questo? Approfittane e aggiungila al carrello a soli 83,99€ per farla tua con un click.

Telecamera WiFi Esterno di TP Link: una certezza in più fuori casa

Puoi montarla un po’ dove ti pare visto che è stata realizzata appositamente per gli spazi esterni quindi è impermeabile e non si rovina minimamente. Non avendo fili non devi impazzire con i collegamenti elettrici ma fai attenzione solo che il segnale WiFi prenda bene.

Una volta che hai scelto il posto adatto e l’hai fissata al muro, scarica l’app sul tuo smartphone e sblocca tutte le funzioni. Obiettivo 2K con cui non trascurare un singolo dettaglio, visione notturna a colori e altre tre funzioni pazzesche.

All’interno di questo prodotto trovi l’audio a 2 vie per comunicare a distanza, il rilevatore di movimento per identificare chi si intrufola senza permesso e allarme così da spaventarlo e mettere la tua abitazione al sicuro a 360°.

Ovviamente la batteria integrata è ricaricabile e ti assicura un’autonomia di 180 giorni.

