SUPER velocità fibra garantita con Aruba a soli 19€/mese

Con l’offerta di Aruba, la connessione Internet sia per i privati che per le aziende diventa affidabile e veloce. Una nuova era sta nascendo all’insegna dell’innovazione.

Questa azienda, considerata una delle leader nel settore e famosa per la sua competitività e affidabilità, propone diverse promo sulla connessione in fibra ottica FTTH, sia per le aziende che per i privati.

Grazie a queste offerte di Aruba, il cambiamento è ormai in atto all’interno del mondo delle connessioni Internet domestica, con tariffe che partono da 19,89 euro al mese.

Con Aruba Fibra, la SUPER velocità della connessione è garantita

Parlando esclusivamente di private, le offerte di Aruba sono due. La prima si chiama “Fibra Aruba All-in”, un piano in cui troverai tutto ciò che ti serve:

router Wi-Fi high-quality;

high-quality; chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; indirizzo IPv6 statico;

servizio di assistenza h24.

Questa offerta ha un costo mensile di 19,89 euro, ma soltanto per i primi 6 mesi.

Se il router e le chiamate illimitate non ti interessano, puoi scegliere l’opzione “Fibra Aruba”, che costa soltanto 22,47 euro al mese per 24 mesi.

Per entrambe le offerte non sono previsti costi di attivazione o migrazione, aspetto che rende le offerte maggiormente vantaggiose.

Puoi stare certo che la tua esperienza di navigazione sarà impareggiabile, poiché priva di interruzioni.

Sei di fronte a un’opportunità che non capita tutti i giorni: connessione Internet ad alta velocità a costi veramente convenienti.

Ma devi attivarla prima possibile, perché questa promo è a tempo limitato. Per farlo, clicca sul link qui sotto e scegli il piano tariffario che soddisfa completamente le tue esigenze di connessione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.