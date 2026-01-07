Supermercati chiusi la domenica: pro e contro

Potrebbe sembrare anacronistico nell’era dell’e-commerce e degli acquisti 24/7, ma se la strada verso un futuro più sostenibile per i consumatori passasse dalla chiusura dei supermercati la domenica? Un ritorno al passato, per certi versi. Nessun annuncio, per il momento, ma a suggerire l’ipotesi sono i vertici di Coop.

È ancora possibile chiudere i supermercati la domenica?

Ne ha parlato Ernesto Dalle Rive, presidente di Ancc-Coop, a Il Sole 24 Ore, spiegando cosa renderebbe il giorno di riposo vantaggioso sia per la catena sia per i clienti. La ragione è da ricercare nel calo delle vendite e dei margini che nel corso del 2025 ha interessato il settore della grande distribuzione. Tenere le serrande abbassate una volta a settimana consentirebbe di tagliare i costi e di evitare rincari che finirebbero inevitabilmente per pesare sul portafoglio di chi compra.

Tra il dire e il fare c’è però di mezzo il proverbiale mare. Una decisione di questo tipo potrebbe incontrare il favore dei dipendenti che preferiscono avere le domeniche libere, ma non essere vista di buon occhio da chi ormai è abituato a fare la spesa nei festivi. A permetterlo fu il decreto Salva Italia del governo Monti, nel 2011. Sembra passato un secolo e non sarà semplice rinunciare a un’abitudine ormai consolidata.

C’è poi da tener conto del fatto che i supermercati sono oggi spesso inseriti nei contesti dei centri commerciali, dove un minor afflusso di persone si ripercuoterebbe negativamente su tutti gli altri negozi presenti nelle gallerie. Gran parte di queste attività si sostiene proprio con le vendite a chi passa davanti alla loro vetrina con il carrello.

Inoltre, Coop non potrebbe muoversi da sola, ma in modo compatto con l’intero settore. Chiudere la domenica mentre tutti gli altri punti vendita sono aperti si tradurrebbe inevitabilmente nel regalare clienti alla concorrenza. Tutto questo senza dimenticare l’alternativa dell’e-commerce che potrebbe prendere sempre più piede e sottrarre ulteriori utili. Già oggi alcune piattaforme consentono di ordinare online prodotti, anche alimentari, per poi riceverli comodamente a casa entro poche ore.