PC All-in-One di ASUS in SUPER sconto del 26%

L’ASUS AiO è un desktop all-in-one che unisce potenza e stile. Oggi è disponibile su Amazon in super sconto del 26%. Grazie infatti all’offerta a tempo, ti puoi portare a casa il desktop a soli 699€. Un’occasione imperdibile se desideri un dispositivo che ottimizzi spazio e prestazioni.

ASUS AiO, design di lusso e schermo di alta qualità

L’ASUS AiO si distingue per il suo design elegante e minimalista, adattandosi perfettamente a qualsiasi ambiente, sia esso ufficio o spazio domestico. Il display da 23,8 pollici con risoluzione Full HD offre immagini nitide, permettendo così una visibilità ottimale per il lavoro e il gioco, il tutto racchiuso in una cornice sottile.

Oltre ad avere un design elegante e minimal, il dispositivo è dotato di un processore AMD Ryzen 5, 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB che garantisce prestazioni fluide e tempi di caricamento rapidi per tutte le tue app e file. Il PC Desktop offre molteplici opzioni di connettività, tra cui USB, HDMI e un lettore di schede SD, che consentono di collegare facilmente tutti i tuoi dispositivi e accessori.

Inoltre, il dispositivo ha una webcam integrata e un microfono di alta qualità che semplificano le videochiamate, mentre gli altoparlanti stereo offrono un suono chiaro e potente per la tua musica e i tuoi video.

Con uno sconto del 26%, acquistare l’ASUS AiO oggi a soli €699 è quindi una super opportunità da non farsi scappare. Un desktop che combina un design elegante con prestazioni premium, ottimi componenti hardware ma soprattutto un bellissimo display con cornici ridotte al minimo e webcam già incorporata. A questo prezzo è difficile trovare un dispositivo più affidabile, completo, elegante e funzionale come questo AiO di ASUS, soprattutto grazie allo sconto attivo che permette di risparmiare quasi 250€.

