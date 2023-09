Offerta IMPERDIBILE: Portatile HP 2 in 1 a soli 269€

Tra i tanti portatili in vendita, i Chromebook stanno prendendo sempre più piede, soprattutto grazie ai continui aggiornamenti con nuove funzioni da parte di Google. Proprio ora è in super sconto su Amazon l’HP Chromebook x360, acquistabile a soli 269,99€ grazie all’offerta del 33%.

HP Chromebook x360, qualità e comodità

Il portatile è ovviamente dotato del sistema operativo ChromeOS, sviluppato personalmente da Google per rimanere veloce e sicuro nel tempo. I Chromebook si aggiornano infatti automaticamente, ricevendo ottimizzazioni costanti nel tempo, con nuove funzionalità e migliorie generali.

Il processore nascosto all’interno della scossa è un Intel Celeron N4120, a basso consumo energetico con frequenza fino a 2,6 GHz. Supporta 4GB LPDDR4 di RAM non espandibile ed un’unità di SSD da 64GB.

Lo schermo è un display touch da 14″, essendo infatti un dispositivo pieghevole, con diagonale da 35,6 cm e un ampio angolo di visione a 178°, risoluzione Full HD 1920 x 1080, Antiriflesso e ben 250 nits di luminosità. La tastiera ha una colorazione nera opaca in contrasto con le linee argento del case, con una corsa dei tasti da 1,5mm.

A supportare tutto ciò c’è una batteria con autonomia fino a 12 ore di utilizzo, utile per lavorare in mobilità senza doversi preoccupare costantemente di ricaricare il dispositivo. Inoltre, ha una ricarica super rapida, con il 50% in soli 45 minuti.

A livello di design, il Chromebook ha una scocca in argento minerale, tastiera in plastica riciclata e un design minimale, elegante e professionale. Le porte sono perfettamente integrate nel completo, essendo 2 USB Type-C, 1 USB 3.0 e Jack Audio.

Un portatile quindi perfetto per lavorare in mobilità e pensato specificatamente per chi non vuole avere limiti di batteria, ma lavorare liberamente. Lo sconto di oggi diventa quindi un’offerta incredibile, infatti l’HP Chromebook x360 è acquistabile a soli 269,99€, grazie al super sconto del 33% attivo proprio in queste ore su Amazon. Hai la possibilità di acquistare un super portatile ad un super prezzo, risparmiando più di 100€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.