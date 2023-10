Microsoft Surface Pro 9 ad un SUPER prezzo su Amazon

Il Microsoft Surface Pro 9 – 13″ è ora disponibile al prezzo speciale di soli 1.098,99€ grazie ad un super sconto del 17% su Amazon. Un’occasione unica per ottenere ad un prezzo estremamente ridotto, un dispositivo che simboleggia la qualità ed affidabilità per eccellenza, nonché leader nel settore.

Microsoft Surface 9 Pro – 13″, piccolo ma potente

Microsoft Surface Pro 9 – 13″ ha un design sottile e leggero senza compromettere le prestazioni. Il display da 13 pollici con risoluzione PixelSense offre infatti immagini immagini di qualità, permettendo comunque all’utente di utilizzare il dispositivo anche in modalità tablet, una funzione particolarmente ricercata dagli studenti.

Con un processore Intel Core i5 di 12a generazione e 8GB di RAM, il Surface Pro 9 permette prestazioni elevate e reattività anche nelle attività più impegnative. Inoltre, avendo un SSD super veloce da 256GB, è perfetto per tutti quegli utilizzi non eccessivi, universitari o semplicemente di diletto.

Anche se molto piccolo, questo laptop non si risparmia quando si tratta di connettività e funzionalità aggiuntive. Dotato infatti di ben due porte Thunderbolt 4, una porta Surface Connect e connettività Wi-Fi 6, il dispositivo offre molteplici opzioni per la connessione a dispositivi e reti. Inoltre, le webcam frontali da 5 MP e 10 MP dispongono entrambe di funzionalità di riconoscimento facciale, rendendo l’accesso al sistema operativo molto più veloce e pratico grazie alla funzione Windows Hello.

Il Microsoft Surface Pro 9 – 13″ rappresenta quindi una delle migliori opzioni per chi vuole avere potenza, stile, funzionalità ma soprattutto portabilità in un unico dispositivo. Oggi, con lo sconto del ben 17%, poterlo acquistare a soli 1.098,99€ è un’occasione imperdibile, non solo per le infinite funzionalità e pregi che porta con se il dispositivo, ma soprattutto per l’enorme qualità ed affidabilità che Microsoft, leader nel settore, mette in ogni suo prodotto e in ogni dettaglio.

