Offerta INCREDIBILE, smartwatch Xiaomi a metà prezzo

L’offerta di oggi sullo Xiaomi Watch S1 Active è veramente imperdibile. Con l’enorme sconto del 52%, l’elegante smartwatch scende al prezzo più basso di sempre su Amazon, a soli 96,80€, invece dei 199,99€ di listino.

Xiaomi Watch S1 Active, eleganza senza compromessi

Lo smartwatch di casa Xiaomi ha numerose caratteristiche interessanti, a partire dal display AMOLED HD da 1,43″, con un’elegante ghiera in metallo e schermo da 60 Hz di frequenza d’aggiornamento, che regala fluidità ad ogni utilizzo.

A livello di funzioni, l’azienda cinese ha dotato lo smartwatch di ben 117 modalità di fitness, di cui ben 19 professionali come HIIT e macchina ellittica, rendendo cosi lo smartwatch perfetto per qualsiasi attività sportiva, pur restando all’aspetto un elegante orologio non sportivo. Oltre a ciò è presente anche una tecnologia GPS dual-band per una precisa localizzazione. È presente anche il supporto alla frequenza cardiaca per tutto il giorno, il monitoraggio della Sp02 ed anche il monitoraggio del sonno.

A supportare tutto ciò è presente una batteria dalla durata dichiarata di 12 giorni, che permette anche i pagamenti contactless MasterCard e chiamate telefoniche bluetooth. Il sistema operativo presenta oltre 200 quadranti, per personalizzare il quadrante a proprio piacimento.

Lo smartwatch Xiaomi S1 è idoneo anche per le attività acquatiche, avendo resistenza all’acqua a 50 m basta sullo standard GB-T del 2013. Può essere anche indossato in piscina, mentre si nuota e in altre attività in acque poco profonde.

Lo Xiaomi Watch S1 Active quindi, per quello che offre tra più di 117 modalità di fitness, eleganza, batteria duratura, display AMOLED ma soprattutto per la super offerta del 52% presente proprio ora su Amazon, diventa un vero best-buy, acquistabile alla sola cifra di 96,80€, invece del prezzo pieno di ben 199,99€.

