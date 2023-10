Portatile Acer a soli 369€? Oggi è possibile

Tra i tanti portatili disponibili all’acquisto oggi, l’Acer Aspire 3 è ora in super sconto ad un prezzo estremamente vantaggioso. Grazie infatti all’offerta del 33% attiva su Amazon in questi momenti, ti puoi portare a casa il laptop Acer a soli 369€. L’occasione perfetta per chi vuole un dispositivo funzionale, potente, elegante ma soprattutto ad un prezzo stracciato.

Acer Aspire 3, design e qualità professionale

L’Acer Aspire 3 si distingue per il suo design elegante e raffinato, ideale per qualsiasi ambiente, da quello professionale a quello accademico. Il display montato è da ben 15,6 pollici con risoluzione Full HD, che permette grazie ad un’ottima tastiera e ad un trackpad di qualità, di navigare per ore su Internet senza accusarne la fatica

Sotto il cofano, questo laptop cela un processore Intel Core i3 accompagnato da 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB, garantendo così prestazioni fluide e affidabili in ogni situazione. L’hardware permette infatti di gestire qualsiasi situazione pensata per questo dispositivo, dal semplice utilizzo universitario alla visione di film e serie tv.

A livello di connettività l’Acer non può essere considerato inferiore a nessuno, grazie alle porte USB 3.2, USB 2.0 e HDMI, nonché dotazione di Wi-Fi e Bluetooth. A supporto di tutto ciò è presente una batteria a lunga durata, che grazie all’ottimizzazione con Windows 10, riesce a garantire ore di utilizzo senza dover risiedere vicino ad una presa di corrente.

Questo Acer Aspire 3 quindi, con le sue specifiche premium, il design elegante, i materiali utilizzati ma soprattutto l’affidabilità del marchio, è la scelta ideale, da non farsi scappare proprio ora che è in offerta. Infatti grazie allo sconto del 33% attivo ancora per poco su Amazon, il portatile può essere acquistato a soli 269€, un super prezzo se lo si mette in paragone con gli altri dispositivi presente in questa fascia di prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.