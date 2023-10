SUPER offerta, portatile Acer Aspire 3 a soli 369€

L’opportunità presente proprio in questi momenti su Amazon è una di quelle da non farsi scappare. L’Acer Aspire 3 è infatti attualmente disponibile a soli 369€, grazie a un incredibile sconto del 33%. Un’offerta limitata per un dispositivo che combina ottime prestazioni ad un prezzo accessibile.

Acer Aspire 3, design e prestazioni

Il prodotto Acer non è solo un dispositivo potente ma anche un ottimo prodotto di design. Il suo aspetto elegante e sottile lo rende infatti facile da spostare e adatto a qualsiasi ambiente, che si tratti di un ufficio o di una caffetteria. Il display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD garantisce immagini nitide e colori vivaci, mentre la tastiera ed il touchpad preciso offrono un’esperienza utente confortevole e di qualità.

Sotto lo stiloso cofano , il portatile nasconde un processore Intel Core i3, 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB, che garantiscono operazioni fluide e veloci, anche quando si utilizzano software impegnativi. La batteria a lunga durata supporta sessioni prolungate di lavoro o intrattenimento, grazie anche al sistema operativo Windows 10 che fornisce un ambiente consono e affidabile.

La connettività non è mai un problema con questo portatile, d otato di più porte, tra cui USB 3. 2, USB 2. 0 e HDMI, nonché di connettività Wi-Fi e Bluetooth. Il dispositivo è inoltre dotato di una webcam HD ed un sistema audio premium che permettono sessioni di videochiamate ad alta qualità, mentre l’ampia memoria e lo spazio di archiviazione, espandibile, sono ideali per qualsiasi tipo di utilizzo.

specifiche e design lussuoso, ad un prezzo che però oggi appartiene a categorie di laptop inferiori. Infatti grazie allo sconto del 33% su Amazon, si può acquistare l'Acer Aspire 3 a soli 369€, invece del prezzo di listino di 549€.

