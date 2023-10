Prime Day ASUS: questo Super Notebook costa 249€

L’ASUS Vivobook Go, elogiato da sempre per la sua combinazione di design, prestazioni e portabilità, è ora disponibile ad un prezzo speciale di soli 249€ grazie allo sconto del 7% presente ora su Amazon. Un’incredibile opportunità per chi desidera un dispositivo che coniughi estetica, funzionalità avanzate ed esperienza d’uso di alta qualità, il tutto ad un prezzo estremamente competitivo.

Asus Vivobook Go, qualità e portabilità

L’ASUS Vivobook Go si distingue per il suo design compatto e leggero, che lo rende il compagno ideale per chi è sempre in movimento. Il display da 15,6 pollici offre infatti una qualità dell’immagine nitida e colori vivaci, permettendo così di visualizzare contenuti multimediali di qualità in qualsiasi località ci si trovi.

Dotato di un processore Intel Celeron N4020 e 4 GB di RAM, il Vivobook Go garantisce prestazioni affidabili per le attività quotidiane come navigazione web, elaborazione testi e svago. Il sistema operativo Windows 11 Home fornisce un ambiente familiare e flessibile, con accesso a tutte le nuove funzioni che Microsoft ha implementato proprio con l’ultima versione del sistema operativo.

Il portatile offre molteplici opzioni di connettività tra cui USB, HDMI ed un lettore di schede microSD, consentendoti di collegare facilmente una varietà di dispositivi e accessori. La batteria ha una durata fino a 10 ore, garantendo un lungo tempo di utilizzo, perfetto appunto per chi è in continuo spostamento e non ha sempre la possibilità fisica di ricaricare il dispositivo.

Con uno sconto del 7%, acquistare oggi l’ASUS Vivobook Go a soli €249 è un affare da non perdere. Un dispositivo che offre un’esperienza utente fluida, prestazioni affidabili e portabilità eccezionale, ora ad un prezzo ancora più imperdibile. Il dispositivo infatti, è scontato su Amazon al minimo storico di sempre, un prezzo quindi mai visto prima d’ora e difficilmente ripetibile nel futuro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.